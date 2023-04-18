هل يؤدي تخفيض إنتاج النفط لزيادة التضخم؟.. أمين “أوبك” يحسم الجدل

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قال “هيثم الغيص” الأمين العام لـ”أوبك” إنه لا صحة للحديث بأن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أجرتها دول “أوبك+” ستؤدي إلى تفاقم التضخم وتسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

وأضاف “الغيص” أن التخفيضات الطوعية لم تكن جزءًا من اتفاقية “أوبك+” وإن قرار تعديل الإنتاج كإجراء احترازي كان حقًا سياديًا للدول الأعضاء، بحسب “مقابلة حصرية مع “إنيرجي إنتليجنس”.

وأوضح أن الاستمرار في توجيه النقد الذي لا أساس له من الصحة أمر قد يأتي بنتائج عكسية، وقد يؤدي فقط إلى مزيد من التقلبات وعدم استقرار السوق.

وأشار إلى أن الحوار البناء بين الدول المنتجة والمستهلكة ضروري لمواجهة تحديات الطاقة العالمية.

التخفيض الطوعي

وقبل أيام، أعلن وزير النفط الكويتي تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 128 ألف برميل يوميا.

من جهته، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن الإمارات تخفض طوعاً إنتاجها النفطي بمقدار 144 ألف برميل يومياً اعتباراً من مايو أيار حتى نهاية 2023

في سياق متصل، أعلنت عُمان خفض إنتاجها النفطي طواعية 40 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو وحتى نهاية 2023.

تخفيض إنتاج النفط

وكانت مجموعة “أوبك+” أعلنت في وقت سابق عن تخفيض إنتاج النفط الخام في شهر يناير 2023.

وأظهرت تقديرات لوكالة الطاقة الدولية أن مستوى الإنتاج كان الشهر الماضي دون الحد المسموح بواقع 1.93 مليون برميل يوميًا.

وكشف التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، أن إنتاج المجموعة تراجع على أساس شهري بمقدار 160 ألف برميل يوميًا إلى 44.29 مليون برميل يوميًا في يناير الماضي.

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