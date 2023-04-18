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لضبط المتلاعبين.. “التجارة” تنشر أرقاما هامة للتواصل معها خلال العيد

لضبط المتلاعبين.. “التجارة” تنشر أرقاما هامة للتواصل معها خلال العيد

لضبط المتلاعبين.. “التجارة” تنشر أرقاما هامة للتواصل معها خلال العيد
٠٦:٢٤:٠١ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التجارة أرقاما هامة للتواصل معها خلال عيد الفطر المبارك.

وقالت الوزارة إنها ستتلقى البلاغات عبر هذه الأرقام، كما حددت الأوقات التي سيكون فيها مركز الاتصال متاحا خلال الإجازة.

في وقت سابق، كشفت وزارة التجارة عن عدد المستهلكين الذين تقدموا ببلاغات ضد حملات التخفيضات الوهمية،ط.

وأكدت أنه تم استقبال نحو 15,666 مستهلكًا، منها 10,289 بلاغًا على المتاجر المكانية، و5,377 بلاغًا على المتاجر الإلكترونية، منذ بداية العام الحالي 2022م، وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

وعن المخالفات ونوعيتها، أوضحت الوزارة أنها تضمنت ما يلي:

1- العروض والتخفيضات الوهمية.

2- إلغاء الطلبات والفواتير والأسعار.

3- الغش التجاري.

4- التأخر في التوصيل.

5- استلام منتج مختلف عن المنتج المطلوب.

اشتراطات للتأكد من جدية العروض

وتضع وزارة التجارة 5 اشتراطات يمكن من خلالها التأكد من جدية العروض ومنها ما يلي:

أولاً – تشترط وزارة التجارة على المحلات والمتاجر الحصول على ترخيص وإبرازه في مكان واضح في المحل أو المتجر الإلكتروني.

ثانيًا – يشترط التوضيح للمستهلك بشأن نسبة التخفيض ووضع سعر للمنتج قبل وبعض التخفيض.

ثالثًا – من خلال الباركود تستطيع التحقق من صحة التخفيض عبر تطبيق تخفيضات.

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الكلمات الدلالية:
التجارة الغش التجاري عيد الفطر وزارة التجارة

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