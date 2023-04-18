شاهد.. بائع سوداني يتحدى الرصاص ويبيع بضاعته في شوارع الخرطوم

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وثق مقطع فيديو بائع متجول في السودان يبيع الطماطم وسط أصوات الرصاص التي تنهال من كل حدب وصوب.

ويبدو البائع غير مهتما للرصاص ويمارس عمله بطريقة اعتيادية رغم الخطورة الشديدة التي تحيط بعمله.

وتشهد السودان حربا طاحنة بين الجيش من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى.

إعلان الهدنة

وفي أول تعليق له على إعلان قوات الدعم السريع للهدنة، أكد الجيش السوداني أن إعلان الدعم السريع الدخول في هدنة يهدف للتغطية على هزيمته الساحقة.

الجيش يؤكد السيطرة على الأوضاع

وأوضح أنه لا علم له بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي بشأن تطبيق هدنة، مؤكدًا السيطرة على الأوضاع في نيالا بولاية جنوب دارفور.

وأضاف أنه يستغرب من حديث الدعم السريع عن هدنة أثناء حشده قوة كبيرة في مروي، دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا تتركز نحو تحقيق الأهداف العملياتية.

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أول تعليق للجيش السوداني على إعلان الدعم السريع للهدنة: تغطية لهزيمة ساحقة