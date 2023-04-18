الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. بائع سوداني يتحدى الرصاص ويبيع بضاعته في شوارع الخرطوم
وزير الخارجية يبحث مع الأسد جهود المملكة لتحقيق تسوية شاملة في سوريا
مع ارتفاع الحرارة.. “الغذاء والدواء” توضح الطريقة الصحيحة لاستعمال “واقي الشمس”
طرائف رمضانية.. الشعبي والمسح على اللحية!
إذا وافق العيد يوم الجمعة ماذا نصلي؟.. “الشؤون الإسلامية” توضح
رمضان في فنلندا الأطول بالعالم.. كيف يصوم المسلمون هناك؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. بائع سوداني يتحدى الرصاص ويبيع بضاعته في شوارع الخرطوم

شاهد.. بائع سوداني يتحدى الرصاص ويبيع بضاعته في شوارع الخرطوم

شاهد.. بائع سوداني يتحدى الرصاص ويبيع بضاعته في شوارع الخرطوم
٠٦:٠٣:٢٣ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو بائع متجول في السودان يبيع الطماطم وسط أصوات الرصاص التي تنهال من كل حدب وصوب.

ويبدو البائع غير مهتما للرصاص ويمارس عمله بطريقة اعتيادية رغم الخطورة الشديدة التي تحيط بعمله.

وتشهد السودان حربا طاحنة بين الجيش من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى.

إعلان الهدنة 

وفي أول تعليق له على إعلان قوات الدعم السريع للهدنة، أكد الجيش السوداني أن إعلان الدعم السريع الدخول في هدنة يهدف للتغطية على هزيمته الساحقة.

الجيش يؤكد السيطرة على الأوضاع

وأوضح أنه لا علم له بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي بشأن تطبيق هدنة، مؤكدًا السيطرة على الأوضاع في نيالا بولاية جنوب دارفور.

وأضاف أنه يستغرب من حديث الدعم السريع عن هدنة أثناء حشده قوة كبيرة في مروي، دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا تتركز نحو تحقيق الأهداف العملياتية.

اقرأ أيضا:

أول تعليق للجيش السوداني على إعلان الدعم السريع للهدنة: تغطية لهزيمة ساحقة

 

الكلمات الدلالية:
الحرب في السودان السودان بائع متجول فيديو

مواد ذات صلة

المزيد
لدعم المنشآت.. «اتحاد الغرف» يُطلق قافلة التمويل بتسهيل وصول الخدمات الحكومية

لدعم المنشآت.. «اتحاد الغرف» يُطلق قافلة التمويل بتسهيل وصول الخدمات الحكومية

٠٤:٠٣ م، الأربعاء، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
المملكة تحتل المرتبة الـ30 عالمياً في تصدير منتجات تقنية المعلومات

المملكة تحتل المرتبة الـ30 عالمياً في تصدير منتجات تقنية المعلومات

٠٩:٤٢ ص، الأثنين، ٠٣ يوليو ٢٠١٧
“الغذاء والدواء” تضبط مستودعا مخالفا بالدمام.. وتكشف ما عثر عليه داخله

“الغذاء والدواء” تضبط مستودعا مخالفا بالدمام.. وتكشف ما عثر عليه داخله

٠٣:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
نجاة 54 طالبة جامعية بعد اصطدام حافلتهن بجبل في الباحة (صور)

نجاة 54 طالبة جامعية بعد اصطدام حافلتهن بجبل في الباحة (صور)

٠٥:٢٧ م، الثلاثاء، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *