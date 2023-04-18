وزير الخارجية يبحث مع الأسد جهود المملكة لتحقيق تسوية شاملة في سوريا

تواصل – فريق التحرير:

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في دمشق، حيث تم مناقشة جهود المملكة المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

مناقشة التوصل لحل سياسي يحافظ على سوري

وحسب “العربية”، فقد بحث وزير الخارجية مع الرئيس الأسد الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي يحافظ على سوري.

المملكة حريصة على وحدة وهوية وأمن سوريا

وأكد للرئيس السوري حرص المملكة على وحدة وهوية وأمن سوريا، وتأكيد القيادة على ضرورة الحل السياسي الذي يحقق المصالح الوطنية، مع أهمية توفير البيئة لإيصال المساعدات لكل أراضي سوريا.

وقبل قليل، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى الجمهورية العربية السورية.

وذلك في إطار ما توليه المملكة من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها

ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي معالي وزير شؤون رئاسة الجمهورية السيد منصور عزام.