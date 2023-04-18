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شاهد.. سائق متهور يعرض حياة الآخرين للخطر بالدمام

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شاهد.. سائق متهور يعرض حياة الآخرين للخطر بالدمام

شاهد.. سائق متهور يعرض حياة الآخرين للخطر بالدمام

شاهد.. سائق متهور يعرض حياة الآخرين للخطر بالدمام
٠٥:٥٨:٤٨ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة تهور سائق وتعريضه حياة الآخرين للخطر في الدمام.

ويظهر الفيديو السائق وهو يقود سيارته بطريقة متهورة وغريبة الأمر الذي كاد أن يتسبب في حوادث.

وطالب مغردون بمعاقبة هذا السائق على فعلته خصوصا وأن فعلته هذه كادت أن تتسبب في حادثة خطيرة.

سائق متهور 

في وقت سابق، ‏تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد شاحنة توقف وسط الطريق العام معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العام معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تم ضبطه وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام”.

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