رمضان في فنلندا الأطول بالعالم.. كيف يصوم المسلمون هناك؟

تواصل – فريق التحرير:

تفيد الإحصاءات الرسمية في فنلندا بأن مجموع الفنلنديين الذين اعتنقوا الإسلام يتخطى 3 آلاف مسلم ومسلمة جدد من السكان الأصليين في فنلندا التي لا يتجاوز عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة.

أما أعداد الجاليات المسلمة فتبلغ 70 ألفًا يتوزعون على مجموعات عرقية عدة من بينها الجالية العربية (وعلى رأسها الجالية الصومالية), والكردية والتركية والألبانية والكوسوفية والبوسنية، وينتمي معظمهم إلى أهل السنة.

الجيل الثاني من المسلمين

وفقًا لـ توماس مارتيكينين المحاضر في مادة الأديان المقارنة بجامعة إيبو أكاديم، فإن السكان المسلمين هم في متوسط العمر ديمغرافيا بحيث يتوقع أن تزداد أعداد الجيل الثاني من بينهم بسرعة خلال الخمس سنوات القادمة، فضلاً عن المسلمين الجدد من السكان الأصليين والأقلية المسلمة من التتر الذين استوطنوا هذا البلد منذ أكثر من مائة عام.

ويعتبر التتار الفنلنديون أقدم أقلية مسلمة في فنلندا وفي دول إسكندنافيا كلها، وهم شعب من الشعوب التركية الذين يعتنقون الدين الإسلامي وبلغ عددهم حوالي 800-1000 في ديسمبر 1988، وترجع أصولهم التاريخية إلى تركيا ولغتهم تنتمي لمجموعة اللغات التركية، وهم يشكلون أقلية متماسكة دينيًا وثقافيًا ولغويًا.

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أجداد التتر الحاليين- الذين يشكلون أساس المجتمع التقليدي- كانوا حوالي 1000 من التجار التتريين الذين قدموا من روسيا بنهاية القرن التاسع عشر – أتوا إلى فنلندا خلال أعوام 1870 – سبعينيات القرن التاسع عشر – إلى منتصف العشرينات من القرن العشرين.

وكانوا من مجموعة من 20 قرية في إقليم سرجاتش على نهر الفولجا إلى الجنوب الشرقي من نزني-نوفجورود، والتي كان يطلق عليه سابقًا بإقليم جوركي.

غالبيتهم كانوا مزارعين، ولكنهم استقروا في فنلندا كتجار يتاجرون في الفراء والمنسوجات واختاروا في البداية السكنى في هلسنكي والمناطق المحيطة بها.

وفي عام 1925 تأسس أول مجمع إسلامي فنلندي تتري بشكل رسمي، وكانت فنلندا بذلك أول دولة أوروبية غربية تعترف رسميًا بمجمع إسلامي وذلك تأكيدًا على مبدأ حرية العقيدة الذي تم تبنيه في عام 1922، واليوم المجمع يتبعه مساجد في هلسنكي وفي منطقة أخرى.

و أنشأ التتر مجمعًا آخر تم تأسيسه في تامبر عام 1943، بيد أن المسلمين من غير الأصول التترية لايمكنهم أن يحصلوا على عضوية المجمع الإسلامي الفنلدي. وتوجد المقابر الإسلامية التترية في هلسنكي وتوركو وتامبره.

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اللاجئون والمهاجرون

منذ بداية التسعينيات، شهدت فنلندا هجرة اللاجئين من دول إسلامية، وشهد عدد المسلمين في فنلندا تزايدًا من حوالي 1000 في 1990 إلى ما يتراوح ما بين 15- 20 ألفًا بحلول عام 1999 (أقل من 30 ألف حاليًا).

وفي عام 1996 اتحدت تلك المجموعات لتؤسس اتحاد الجمعيات والمنظمات الإسلامية في فنلندا، وأغلبية المساجد في فنلندا تخضع لإدارة الاتحاد ويهدف للحفاظ على الإسلام وتقاليده وتطوير تعاون مرن بين المسلمين والمسؤولين الخارجيين والمعاهد.

وتم نشر ترجمة جديدة باللغة الفنلدية للقرآن عام 1995 وتم إعدادها بواسطة أحد الدارسين الفنلنديين للغة والحضارة العربية والذي نشر مؤخراً تقديم للقرآن باللغة الفنلندية.

رمضان في فنلندا

ويترقب المسلمون في فنلندا، قدوم شهر رمضان على الرغم من أن عدد ساعات الصيام في هذا البلد تصل إلى نحو 20 ساعة، تتفاوت بين المناطق الجنوبية والشمالية في البلاد.

ومع بداية الأيام الأولى من رمضان يتجدد النقاش والجدال في موضوع عدد ساعات الصيام، سيما أن هنالك مساجدَ ومراكز إسلامية صغيرة في كل مكان، لا تتسع لتجمُّع أعداد كبيرة من المسلمين، فأصبح لكل جالية وجماعة مسجد خاص بها، ما خلق اختلافًا في مناهج هذه الجاليات من حيث الإمساك والإفطار.

ويلجأ الكثيرون في فنلندا إلى اتباع الفتوى التي تتيح الصيام وفقًا لمواقيت أقرب بلد إسلامي، في حال تعدى الصيام أكثر من 18 ساعة، من أجل التغلب على عدد ساعات الصيام في تلك البلاد.

وهناك من يعتمد الصوم على توقيت مكة المكرمة في الإمساك والإفطار بغض النظر عن طول اليوم وقصره.

فضلاً عن ذلك، تعاني الجالية المسلمة في فنلندا من غياب التنسيق الفعلي بين مختلف المراكز الاسلامية للنهوض بأوضاع المسلمين، الأمر الذي يجعل بعض المسؤولين الفنلنديين يحتارون حول الجهة التي سيتحدثون معها في القضايا التي تتعلق بالمسلمين.

ويشهد شهر رمضان موائد إفطار جماعي في بعض المساجد، وتنشط المساجد بخاصة خلال هذا الشهر، حيث يزداد إقبال المسلمين عليها للصلاة وحضور الدروس الدينية، وتعليم القرآن الكريم.

وعلى الرغم من حرص المساجد على إقامة صلاة التراويح، إلا انها لاتشهد اقبالاً كبيرًا بسبب المشقة في أدائها خصوصًا أنها تقام في وقت متأخّر بعد منتصف الليل.