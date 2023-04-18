مع ارتفاع الحرارة.. “الغذاء والدواء” توضح الطريقة الصحيحة لاستعمال “واقي الشمس”

تواصل – فريق التحرير:

نشرت هيئة الغذاء والدواء “إنفوجراف” للتوضيح بالطريقة السليمة لاستخدام واقي الشمس، مؤكدة أنه يحمي بشرتك من أشعة الشمس.

وأضافت أنه يجب التأكد من وجود عامل الحماية SPF15 فأكثر حسب طبيعة الجلد للحفاظ عليه من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

وأشارت إلى أنه يفضل وضع واقي الشمس قبل التعرض لها بنصف ساعة على الأقل، فضلا عن تكرار وضعه كل ساعتين تقريبا.

كلية الطب

في سياق متصل، أكدت كلية الطب بجامعة الملك سعود في الرياض، ممثلة في قسم الأمراض الجلدية، أهمية وضع واقي الشمس لاسيما في فصل الصيف.

وقالت كلية الطب بجامعة الملك سعود، في تغريدة عبر “تويتر”، إن وضع واقي الشمس لا يقتصر فقط على فصل الصيف وعدم وضعه قد يؤدّي إلى أضرار كثيرة على البشرة”.

وأضاف كلية الطب بجامعة الملك سعود في الرياض أن أهمية واقي الشمس تشمل :

1- تحمي الجلد من أشعة الشمس

2- تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد

3- تحمي من التعرض المبكر لشيخوخة البشرة

4- الحصول على بشرة مشدودة وخالية من النمش أو الكلف

اقرأ أيضا:

خاصة في الصيف.. 4 فوائد لاستخدام واقي الشمس