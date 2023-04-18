إذا وافق العيد يوم الجمعة ماذا نصلي؟.. “الشؤون الإسلامية” توضح

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الاثنين، ما سيتم فعله في حال توافق كان يوم العيد مع يوم الجمعة.

وأكدت أنه سيتم اعتماد العمل بما تضمنته الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للفتوى حول حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعا يوم العيد ويوم الجمعة في يوم واحد.

من صلى العيد يرخص له عدم حضور الجمعة

وأوضحت أن الفتوى تضمنت أن من حضر صلاة العيد فيرخص له عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهرًا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.

من لم يحضر صلاة العيد لا تشمله الرخصة

وأضافت أن الفتوى شملت أن من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة،

فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهرًا.

ويجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد،

إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلاّ فتصلى ظهرًا.

من حضر صلاة العيد يصلي الجمعة ظهرًا

ومن حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر،

ولا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.

ونوهت بأن والقول بمن حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح،

ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل.

ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي أرخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهرًا.

تجهيز 20.714 جامعًا ومصليًا مكشوفًا لصلاة عيد

كما أعلنت الوزارة ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة جاهزية 20.714 جامعاً ومصليًا مكشوفًا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

وذلك بعد استكمال التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة، وتوفير وسائل السلامة،

في إطار رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله ومرتاديها بما يمكنهم من الصلاة في أجواء تعبدية وبخشوع وسكينة.

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وأكدت على منسوبي المساجد والجوامع بضرورة تطبيق التعليمات بمدة إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة.

6000 مراقب ومراقبة لمتابعة الجوامع

وكلفت وزارة الشؤون الإسلامية أكثر من 6000 مراقب ومراقبة لمتابعة الجوامع ومصليات العيد للوقوف على جاهزيتها ومتابعة عمل شركات الصيانة والتشغيل.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين في حال رصد أي ملاحظات في الخدمات المقدمة لبيوت الله إلى التواصل عبر مركز خدمات المستفيدين 1933 للإبلاغ.

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