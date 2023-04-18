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“الدفاع المدني” يُحذر عواصف وأمطار غزيرة على مكة حتى الـ 10 مساءً
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“الدفاع المدني” يُحذر عواصف وأمطار غزيرة على مكة حتى الـ 10 مساءً

“الدفاع المدني” يُحذر عواصف وأمطار غزيرة على مكة حتى الـ 10 مساءً

“الدفاع المدني” يُحذر عواصف وأمطار غزيرة على مكة حتى الـ 10 مساءً
٠٥:٠٣:٣٨ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على ما تقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة.

أمطار غزيرة على مكة حتى المساء

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد

فإنها تُحذر من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 8 مساءً.

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة على الرياض تشمل محافظات ” الخرمة وموية وتربه ورنية”.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى البقاء في أماكن آمنة

وشــدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

وأشارت إلى توقعات مركز الأرصاد هطول الأمطار على بعض المناطق ابتداءً من الساعة 3 مساء اليوم الثلاثاء 2023/4/18م ولمدة 24 ساعة.

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

 تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل

كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية .

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