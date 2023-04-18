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في ليلة 27 رمضان.. حشود المصلين تمتد لأكثر من 3 كلم خارج المسجد الحرام (فيديو)

في ليلة 27 رمضان.. حشود المصلين تمتد لأكثر من 3 كلم خارج المسجد الحرام (فيديو)

في ليلة 27 رمضان.. حشود المصلين تمتد لأكثر من 3 كلم خارج المسجد الحرام (فيديو)
٠٥:٢٧:٣٢ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

امتلأ المسجد الحرام عن آخره بحشود المصلين في ليلة 27 من رمضان لعام 1444هـ، والتي امتدت إلى مناطق تبعد لأكثر من 3 كيلومترات.

ورصدت صور ومقاطع فيديو حشود المصلين الذين امتلأت بهم ساحات الحرم المكي والشوارع المحيطة به في ليلة 27 من رمضان التي يعتقد على الأرجح أنها ليلة القدر.

وفيما وصفت بالحشود غير التاريخية، امتدت صفوف المصلين من المسجد الحرام حتى مقبرة المعلا، التي تبعد 3.5 كيلومترات عن الحرم.

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عبر 118 بابًا.. نجاح خطة تفويج قاصدي المسجد الحرام ليلة 27 من رمضان

نجاح خطة التفويج

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح خطتها المُعدة لتفويج قاصدي المسجد الحرام ليلة 27 من رمضان.

وكثفت الرئاسة الفرق الميدانية بهدف تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات المشاركة لتكامل المنظومة، وذلك عبر توجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف حسب ما هو معد بخطة الرئاسة المعتمدة، مع مراعاة تفريغ الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف، أو السعي، ‏وعدم الجلوس خلف المقام وتوجيه المعتمرين إلى المصلى المخصص لسنة الطواف.

انسيابية في توافد المصلين

وتوافد المصلين والمعتمرين بكل انسيابية من خلال (١١٨) بابًا منها: (٣) بابًا لدخول المعتمرين، و(٦٨) بابًا مخصصة للمصلين، و(٥٠) بابًا مخصصة للطوارئ، و(٤٠) بابًا داخليًاً، بمساندة كافة الطاقات البشرية والتقنية، حيث تحقق بفضل من الله -عز وجل- أداء النُسك في هذه الليلة المباركة بكل يسر وسهولة.

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وأتمت الرئاسة تزويد المسجد الحرام هذه الليلة بـ (30) ألف حافظة لماء زمزم، متوزعة في كافة أنحائه وساحاته ومرافقه الخارجية.

كما وفرت ما يزيد عن (300) حقيبة متنقلة لتوزيع عبوات زمزم بأكثر من (1300) عامل، واكملت فرش السجاد بكافة المصليات والساحات الخارجية بـ(35) ألف سجادة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية اليوم المسجد الحرام ساحات الحرم المكي ليلة 27رمضان مقبرة المعلا

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