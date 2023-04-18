توضيح من “أمانة الأحساء” بشأن طريق الملك عبدالله

تواصل – فريق التحرير:

قالت أمانة الأحساء إنه يتم تنفيذ مشروع تطوير تقاطع طريق الملك عبدالله “الدائري الداخلي” مع طريق الرياض “إنشاء نفق” خلال شهر يونيو القادم من العام الجاري 2023

وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن مشاريع إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية في الاحساء، وسيتم تنفيذه بما يتوافق مع المواصفات والمعايير والجودة الإنشائية.

في سياق متصل، أعلنت أمانة الأحساء نفق طريق الملك سلمان باتجاه الجنوب، للقادمين من مدينة المبرز ومتجهين إلى الهفوف جنوبا، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة.

أماكن أعمال الصيانة

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الدوار العلوي وباقي المسارات متاحة للحركة المرورية، حسب “اليوم”.

وكان فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، في وقت سابق، أن أعمال الصيانة تشمل إصلاح طريق أبو حدرية (الدمام /الخفجي) بالكشط، وإعادة السفلتة بداية من تقاطع جسر أبو معن حتى تقاطع جسر رأس الخير، بطول إجمالي يبلغ 140 كم في الاتجاهين.

وأشار إلى أن هذا يأتي استمرارًا لأعمال تحسين ورفع مستوى السلامة المرورية على طريق أبو حدرية (الدمام /الخفجي)، ضمن أعمال الصيانة الجذرية بالمنطقة.

اقرأ أيضا:

أمانة الأحساء تنوه بإغلاق نفق طريق الملك سلمان