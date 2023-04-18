للباحثين عن إنقاص الوزن.. 3 أنواع من الفاكهة لاتقتربوا منها تمامًا

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إذا كنت تطبق نظامًا غذائيًا يهدف إلى إنقاص وزنك، فقد تجد في تناول الفاكهة الخيار المثالي.

لكن ليست كل الفاكهة متساوية، وفقًا لخبير الحمية الغذائية الدكتور مايكل موسلي، مبتكر نظام 5: 2 الغذائي الشهير.

وبينما عادة ما يشجع على تناول وجبات خفيفة من الفاكهة، إلا أن خبير الحمية حذر من أن بعضها قد يعطل فقدان الوزن، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

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المانجو والأناناس والبطيخ

ونصح عبر موقعه الإلكتروني بتجنب “الفواكه الاستوائية الحلوة مثل المانجو والأناناس والبطيخ” بسبب محتواها العالي من السكر.

واقترح بدلاً من ذلك اختيار التوت أو التفاح أو الكمثرى، لأن هذه الفاكهة تحتوي على “نسبة سكر أقل” من مثيلاتها الاستوائية.

وتحدث الدكتور موسلي عن الفوائد الصحية لتناول تفاحة في اليوم، والتي تتمثل في الآتي:

-تحسن تدفق الدم

-تقوي العقل

-تقلص محيط الخصر

وكشف أن قشر التفاح مليء بمركبات كيميائية تسمى الفلافونويد، والتي يمكن أن تساعد في صحة القلب والوظيفة الإدراكية.

حتى أنه ربط بين تناول تفاحة يوميًا وطول العمر، لأنه يمكن أن يحسن الكوليسترول ويقلل الالتهاب.

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نصائح لإنقاص الوزن

وإذا كنت تبحث عن إنقاص الوزن بسرعة، يقترح الدكتور موسلي عليك:

-“خفض السكر مباشرة” عن طريق الاستغناء عن الحلويات والمشروبات والحلويات.

-البحث بدلاً من ذلك عن التوت أو مربع من الشوكولاتة الداكنة.

وتضم قائمة المحظورات أيضَا: حبوب الإفطار، وكذلك المنتجات قليلة الدسم والأطعمة النشوية المصنعة.

أما فيما يتعلق بالأطعمة التي يمكنك الاستمتاع بها دون القلق من إمكانية تأثيرها على صحتك، فقد اقترح خبير الحمية تناول البيض في بداية اليوم.

علاوة على الزبادي كامل الدسم المنقوش بالتوت والمكسرات والقرفة من بين توصياته.

وتوصل العلماء مؤخرًا إلى أن تناول ثلاثة أكواب ونصف من البروكلي يوميًا يمكن أن يحسن بشكل كبير من صحة الأمعاء.

وكذلك يساعد في إدارة الوزن وصحة الدماغ والالتهابات ووظيفة المناعة.

و قال خبراء النوم إن تناول حبة من الكيوي أو اثنين قبل النوم يمكن أن يساعدك في الحصول على نوم جيد.