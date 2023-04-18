المعرض الدولي للسيرة النبوية.. معلم عالمي وصرح علمي تاريخي

تواصل – واس:

من خلال عرض شخصية النبي ﷺ، يأتي المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة الإسلام في سمته الجليلة، وثوبه الجميل.

التعريف بكريم آداب الرسول ﷺ

كما يأتي المعرض بهدف التعريف بكريم آداب الرسول ﷺ، وعظيم أخلاقه، وسمو شريعته، من خلال:

1 – بث روح الحب والخير ومعاني الرحمة والإنسانية والاعتدال والتسامح والتعايش.

2 – نشر سيرته الشريفة الثابتة بين الناس، بأحدث الوسائل العصرية والفنون التقنية والعروض النوعية.

التعرف على السيرة النبوية العطرة

ويحرص ضيوف المدينة المنورة وقاصدو المسجد النبوي على زيادة معرفتهم بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وسيرته الشريفة، وهديه المستنير.

وكان خيار الزائرين، الأمثل زيارة تملؤها البهجة والسرور في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي.

وعبروا عن شوقهم العظيم ولهفتهم كبيرة، حيث ينتهي بهم المطاف والدموع تملأ أعينهم، والدهشة ترتسم على محياهم

مما شاهدوا من تفصيلٍ شاملٍ بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

مجسمات تقدّم وصفًا مرئيًا لطريق هجرة النبي

ويحوي المعرض مجسمات تقدّم وصفاً مرئياً لطريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة،

وأبرز المواقع التي مرّ بها, والأحداث التي صاحبت هجرته عليه الصلاة والسلام.

ويتيح لزائريه مشاهدة مجسمات تقريبية صمّمت بشكل وصفي لمكة المكرمة وللمدينة النبوية؛ لتجسّد الطبيعة العمرانية والمعالم الطبيعية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

مراحل وتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي

وكذلك نبذة عن أهم مراحل إعمار وتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ بداية تشييدهما حتى وقتنا الحاضر.

كما يحتوي المعرض على وسائل عرض متطورة وحديثة لعرض الحقائق والمعلومات المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته.

مع ما يتعلق بها من علوم ومعارف، من خلال مرجعية علمية فائقة، وتقديمها للناس

من خلال آليات مبتكرة في البرمجة والهيكلة والتبويب والتصنيف بطرق عرض عصرية متعددة.

ويُزود المعرض بأحدث وسائل التقنية، وفنون العرض الذاتية والتفاعلية،

مع مراعاة التنويع والتجديد والابتكار في التشويق إلى دين الإسلام والتحبيب فيه، والتفنن في عرض جمالياته.

رسالة إيمانية إنسانية حضارية شاملة

كما يبعث رسالة إيمانية إنسانية حضارية شاملة، وليس عبارة عن مجرد أحكام وأوامر ونواه،

بجانب طرائق العرض التقليدية لخدمة أغراض الشرح العملي وتقريب الصورة للأذهان، مثل:

1 – قاعات السينما التفاعلية 4DX.

2 – قاعة التعليم بالترفيه.

3 – مجسمات متنوعة لمكة والمدينة وطريق الهجرة.

4 – أطالس وخرائط ووسائل تعليمية متنوعة ووسائل تقنيات حديثة من شاشات عرض عملاقة، تُعد الأكبر في الشرق الأوسط.

5 – شاشات تفاعلية وعرض ثلاثي الأبعاد 3D، وعرض باستخدام تكنولوجيا “التصوير التجسيمي”.

6 – تكنولوجيا “الواقع الافتراضي” و تكنولوجيا “الواقع المعزز” وتكنولوجيا الأوجمنتد ريالتي.

7 – تُرجمة محتويات المعرض والمتحف إلى ست لغات عالمية حية بصفتها مرحلة أولى.

8 – لغة العرض الأصلية “اللغة العربية”؛ حرصًا على وصول الرسالة إلى أكبر قدرٍ من الجمهور المستهدف.