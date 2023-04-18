الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. “الدعم السريع” يحرق مروحيات الجيش في قاعدة بجنوب الخرطوم
“الخطوط السعودية” تنقل 7 مليون ضيف وتشغل 42 ألف رحلة في الربع الأول من 2023
شركة “طباعة ثلاثية الأبعاد” تستعد للبناء على سطح القمر
كيف يمكن أن تكون حلاوة العيد سببًا في غياب الفرحة؟.. 5 أمور احترس منها
وزير خارجية المملكة يصل دمشق في أول زيارة منذ 2011
في رمضان.. تعرف على طريقة الجلوس الصحيحة أثناء تلاوة القرآن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. “الدعم السريع” يحرق مروحيات الجيش في قاعدة بجنوب الخرطوم

بالفيديو.. “الدعم السريع” يحرق مروحيات الجيش في قاعدة بجنوب الخرطوم

بالفيديو.. “الدعم السريع” يحرق مروحيات الجيش في قاعدة بجنوب الخرطوم
٠٤:٣٢:٢٦ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وسط تصاعد حدة الاشتباكات، أعلنت قوات الدعم السريع أنها أحرقت عدد من مروحيات الجيش في قاعدة بجنوب الخرطوم.

وحسب “العربية”، فقد نشر الدعم السريع مقطع فيديو يظهر حرق مروحيات في قاعدة جنوب العاصمة الخرطوم، تابعة للقوات المسلحة.

إنهاء انتداب جميع ضباط الشرطة بالدعم السريع

فيما أصدرت وزارة الداخلية السودانية اليوم الاثنين، قرارًا بإنهاء انتداب جميع ضباط الشرطة بقوات الدعم السريع.

السودان: الدعم السريع يهدد حياة المدنيين

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن استمرار القتال داخل المناطق السكنية، وأنها تعرض المدنيين بما فيهم النساء والأطفال للخطر.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق للجيش السوداني على إعلان الدعم السريع للهدنة: تغطية لهزيمة ساحقة

وطالبت الوزارة، الأمم المتحدة بإدانة قوات الدعم السريع لانتشارها داخل أحياء سكنية، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة قوات الدعم السريع.

يأتي هذا في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الرابع.

الجيش يدعو أفراد الدعم السريع إلى تسليم أنفسهم

ودعا الناطق باسم الجيش السوداني أفراد الدعم السريع إلى تسليم أنفسهم، وذلك بعد قرار البرهان بالعفو عن كل من يضع السلاح مع استيعابهم بالجيش.

في الوقت نفسه، كشف رئيس جمعيات الهلال والصليب الأحمر بالسودان، أن الخدمات الصحية تنهار مع استمرار الاشتباكات.

استمرار انقطاع التيار الكهربائي

وأكد مدير مستشفى الخرطوم استمرار انقطاع التيار الكهربائي ومخزون الوقود المشغل للمولدات وصل مراحل حرجة.

144 قتيلًا و1409 مصابًا

وكشفت لجنة أطباء السودان، ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين جراء الاشتباكات إلى 144، مؤكدة ارتفاع عدد المصابين من المدنيين والعسكريين إلى 1409 مصابًا.

 

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان اشتباكات السودان الأزمة في السودان الخرطوم السودان الطائرات العسكرية القوات المسلحة السودانية حميدتي عبد الفتاح البرهان قتلى اشتباكات السودان قوات الدعم السريع وحدة السودان

مواد ذات صلة

المزيد
بعد 10 أيام على تعيينه.. استقالة مدير الاتصالات الجديد في البيت الأبيض

بعد 10 أيام على تعيينه.. استقالة مدير الاتصالات الجديد في البيت الأبيض

١١:١٣ م، الأثنين، ٣١ يوليو ٢٠١٧
«العدل»: إنهاء أزمة دفاتر «المأذونين» خلال الأسبوع الجاري

«العدل»: إنهاء أزمة دفاتر «المأذونين» خلال الأسبوع الجاري

٠٨:٥٤ ص، الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠١٧
ضباط إيرانيون يحققون مع أسرى المقاومة اليمنية في عدن

ضباط إيرانيون يحققون مع أسرى المقاومة اليمنية في عدن

١٠:٣١ م، الأربعاء، ٢٢ يوليو ٢٠١٥
«بلدي الرياض» يناقش آليات تدوير النفايات وفرزها (صور)

«بلدي الرياض» يناقش آليات تدوير النفايات وفرزها (صور)

١١:٤٧ م، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *