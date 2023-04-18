بالفيديو.. “الدعم السريع” يحرق مروحيات الجيش في قاعدة بجنوب الخرطوم

تواصل – فريق التحرير:

وسط تصاعد حدة الاشتباكات، أعلنت قوات الدعم السريع أنها أحرقت عدد من مروحيات الجيش في قاعدة بجنوب الخرطوم.

وحسب “العربية”، فقد نشر الدعم السريع مقطع فيديو يظهر حرق مروحيات في قاعدة جنوب العاصمة الخرطوم، تابعة للقوات المسلحة.

إنهاء انتداب جميع ضباط الشرطة بالدعم السريع

فيما أصدرت وزارة الداخلية السودانية اليوم الاثنين، قرارًا بإنهاء انتداب جميع ضباط الشرطة بقوات الدعم السريع.

السودان: الدعم السريع يهدد حياة المدنيين

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن استمرار القتال داخل المناطق السكنية، وأنها تعرض المدنيين بما فيهم النساء والأطفال للخطر.

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وطالبت الوزارة، الأمم المتحدة بإدانة قوات الدعم السريع لانتشارها داخل أحياء سكنية، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة قوات الدعم السريع.

يأتي هذا في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الرابع.

الجيش يدعو أفراد الدعم السريع إلى تسليم أنفسهم

ودعا الناطق باسم الجيش السوداني أفراد الدعم السريع إلى تسليم أنفسهم، وذلك بعد قرار البرهان بالعفو عن كل من يضع السلاح مع استيعابهم بالجيش.

في الوقت نفسه، كشف رئيس جمعيات الهلال والصليب الأحمر بالسودان، أن الخدمات الصحية تنهار مع استمرار الاشتباكات.

استمرار انقطاع التيار الكهربائي

وأكد مدير مستشفى الخرطوم استمرار انقطاع التيار الكهربائي ومخزون الوقود المشغل للمولدات وصل مراحل حرجة.

144 قتيلًا و1409 مصابًا

وكشفت لجنة أطباء السودان، ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين جراء الاشتباكات إلى 144، مؤكدة ارتفاع عدد المصابين من المدنيين والعسكريين إلى 1409 مصابًا.