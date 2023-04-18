بيان عاجل من سفارة المملكة في بريطانيا حول الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة

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طالبت سفارة المملكة لدى بريطانيا، المواطنين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإعفاء الإلكتروني من التأشيرة.

وكتبت في حسابها عبر موقع “تويتر”: “ترجو السفارة من المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة مراعاة التعليمات الواردة في الموقع الخاص بالإعفاء الإلكتروني من التأشيرة: (اضغط هنا)”.

وأضافت: “وتنوه على ضرورة تعديل طلب الإعفاء عبر نفس الرابط في حال حصول أي تغيير في المعلومات المُدخَلة في الطلب”.

وكانت سفارة المملكة في بريطانيا أعلنت في مايو الماضي، عن إجراءات التقديم على الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة للمواطنين القادمين إلى بريطانيا.

وجاء ذلك مع قرار بريطانيا إتاحة استخراج إعفاء إلكتروني من تأشيرة الزيارة خلال 24 ساعة لمواطني المملكة.

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خطوات الحصول على الإعفاء الإلكتروني من تأشيرة بريطانيا

وفيما يلي خطوات الحصول على الإعفاء الإلكتروني من تأشيرة بريطانيا:

1- ارسل طلبك على الرابط التالي: (اضغط هنا)، وقم بسداد رسوم التقديم البالغة 30 جنيها إسترلينيا.

2- انتظر البريد الإلكتروني الخاص بقرار الإعفاء إلكترونيًا من التأشيرة الذي قد يستغرق ما يصل إلى مدة 24 ساعة.

3- قم بتنزيل أو طباعة نموذج “EVW” الخاص بك مسبقًا.

– يجب عليك التحقق من صحة اسمك، رقم جواز سفرك، وتفاصيل رحلة الطيران المدرجة في نموذج “EVW” الخاص بك قبل وصولك إلى المطار، وفي حالة إذا كانت المعلومات غير صحيحة، فلن تتمكن من السفر.

– كما يجب إجراء أي تغييرات مطلوبة في نموذج “EVW” قبل 48 ساعة على الأقل من السفر، ويجب عليك الاتصال في حال الحاجة لتعديل الطلب أو المساعدة، بالإمكان التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية البريطانية على الرابط التالي: (اضغط هنا).

4- اظهر نموذج الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة الخاصة ” فيزا بريطانيا” بك في المطار عن إتمام إجراءات السفر.

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