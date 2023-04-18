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“الخطوط السعودية” تنقل 7 مليون ضيف وتشغل 42 ألف رحلة في الربع الأول من 2023
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“الخطوط السعودية” تنقل 7 مليون ضيف وتشغل 42 ألف رحلة في الربع الأول من 2023

“الخطوط السعودية” تنقل 7 مليون ضيف وتشغل 42 ألف رحلة في الربع الأول من 2023

“الخطوط السعودية” تنقل 7 مليون ضيف وتشغل 42 ألف رحلة في الربع الأول من 2023
٠٤:٢٥:٤١ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت الخطوط السعودية تحقيق معدلات متميزة من واقع تقرير الأداء التشغيلي للربع الأول من العام 2023م.

وكشف التقرير عن زيادة مقدارها 35% في أعداد الضيوف المنقولين على شبكة رحلاتها قياساً بذات الفترة من العام الماضي حيث تم نقل حوالي 7 مليون ضيف، من بينهم 3,8 مليون ضيف دولياً بزيادة كبيرة بلغت 94%.

وتؤكد هذه الإحصائيات ما تسعى له “المملكة” من ربط العالم بالمملكة، في الوقت الذي نقلت فيه كذلك 3,2 مليون ضيف داخلياً.

طائرات المملكة

وحلقت طائرات “المملكة” خلال الربع الأول من 2023م في أجواء أربع قارات حول العالم عبر أكثر من 42 ألف رحلة بزيادة 5%.

كما تجاوزت ساعات الطيران 127,5 ألف ساعة طيران بزيادة 26%، وتفصيلاً فقد تم تحقيق معدلات متنامية دولياً بتسجيل نمو قدره 40% حيث تم تشغيل أكثر من 18,3 ألف رحلة وسجلت ساعات الطيران نمواً بمقدار 55,2% حيث بلغت 87,3 ألف ساعة طيران، إلى جانب تنفيذ 23,6 ألف رحلة داخلياً بإجمالي 40,1 ألف ساعة طيران.

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الكلمات الدلالية:
الخطوط السعودية السعودية الطائرات المملكة طائرات

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