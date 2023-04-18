وزير خارجية المملكة يصل دمشق في أول زيارة منذ 2011

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وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، إلى دمشق في زيارة رسمية إلى سوريا.

استكمال عملية استئناف العلاقات بين المملكة وسوريا

وتأتي الزيارة استكمالا لعملية استئناف العلاقات بين المملكة والجمهورية العربية السورية، وذلك بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقدد إلى جدة.

وقبل أيام، استقبل نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.

ورحب معالي نائب وزير الخارجية، بمعاليه، الذي زار المملكة العربية السعودية في إطار دعوة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات.

وتناول اللقاء بحث الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.