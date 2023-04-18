في رمضان.. تعرف على طريقة الجلوس الصحيحة أثناء تلاوة القرآن

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يحرص المسلمون خلال شهر رمضان على قراءة القرآن الكريم، وهناك من يختمه أكثر من مرة، من باب التقرب إلى الله تعالى وطمعًا في مضاعفة الأجر.

ومع ما تستغرقه القراءة من المصحف لساعات طويلة، يجهل البعض الوضعيات الصحية المناسبة للجلوس في راحة، وقراءة القرآن دون أن يتسببوا في مشاكل لأجسادههم.

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وكشفت أخصائية العلاج الطبيعي آزال رائد أبو لحوم عن الوضعيات الصحيحة للجلوس وقراءة القرآن من أجل تفادي بعض المشاكل الصحية التي تتمثل وفق موقع “سكاي نيوز عربية” عادة في:

-آلام في الرقبة والكتف:

بسبب الضغط على العضلة الخلفية عندما يكون الكتفان منحنيان للأمام أو ارأسك موجهًا للأسفل.

-أوجاع في الظهر:

التراخي في الجلوس للأمام يضغط بين لوحي الكتف ويتسبب في تسطيح عضلات الظهر.

-مشاكل في العمود الفقري:

وضعية الجلوس السيئة تتسبب في تغيير شكل المنحنيات الطبيعية في العمود الفقرى، وتؤدي إلى زيادة الضغط في الوضع الخطأ.

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نصائح طبية من أجل وضعيات صحية

وقدمت أخصائية العلاج الطبيعي، بعض النصائح البسيطة التي تساعد على تجنب العديد من المشاكل في الرقبة والعمود الفقري والظهر، وتتمثل في:

-استعمال رافع أو حامل للقرآن حتى يساعدنا على تعديل الجلسة.

-إبقاء الرأس والرقبة في وضعية الإستقامة أثناء مسك القرآن بين اليدين.

-الجلوس بظهر مستقيم ومعتدل مع الإستناد على ظهر الكرسي بشكل عمودي، وإراحة الكتفين.

-يجب أن تكون الأرداف والوركين أثناء الجلوس على الكرسي بالتساوي دون جعل أحد الجانبين خارج الكرسي.

-عدم الجلوس لفترة طويلة دون التغيير في وضعية الجسم، مثل التحرك والمشي كل فترة زمنية.