شركة “طباعة ثلاثية الأبعاد” تستعد للبناء على سطح القمر

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يسعى الرّئيس التّنفيذي والمؤسّس المشارك لشركة “ICON” الهندسية للطباعة ثلاثيّة الأبعاد، جيسون بالارد، لتنفيذ رؤيته الخاصة لمستقبل الهندسة المعماريّة تمكّن من إقناع الآخرين بها.

و تلقّت شركة “ICON” منذ إطلاقها في عام 2017 نصف مليار دولار من التمويل، وفازت بعقدٍ مع وكالة “ناسا” الفضائيّة، كما أنّها تعاونت مع شخصيّات بارزة في عالم الهندسة المعماريّة، مثل بيارك إنجلز.

سطح القمر

ومن المقرر أن تبدأ الشركة بالبناء على سطح القمر قبل نهاية هذا العِقد، ولكن قبل ذلك، أراد رئيسها التنفيذي مناقشة مشروع مخصّص للكرة الأرضيّة.

وبرز اسم “ICON” عبر إنشاء منازل باستخدام خرسانة عالية القوة يُطلق عليها اسم “Lavacrete” مطبوعة على شكل طبقات لتشكيل الجدران، وتقوم آلة ضخمة تُدعى “فولكان” بعمليّة الطّباعة.

في عام 2018، كشفت الشركة عن أول منزل لها ومنذ ذلك الحين توسّعت عملياتها من بناء مجموعة من 6 منازل في عام 2020 إلى بناء مجتمع يضم 100 منزل شمال أوستن لا يزال قيد الإنشاء حاليًا (أكبر مجتمع مبنى بالطّباعة في الولايات المتحدة).

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