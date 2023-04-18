“الحصيني”: غزارة الأمطار في هذا الوقت من السنة “تاريخية” لعدة أسباب

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كشف خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن الحالة الممطرة السادسة عشر متوقع استمرارها لأيام على مناطق مختلفة من المملكة.

الأمطار تعتبر حالة تاريخية لهذه الأسباب

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الأمطار تعتبر حالة تاريخية في هذا الوقت من السنة من عدة نواحي:

1 – ندرة العواصف الغبارية في الحالة.

2- اتساع الحالة شملت معظم مناطق المملكة ودول الخليج.

3- سُحبها في معظمها غزيرة المطر مع حبات برد وجريان السيول.

4- وقت الهطول طويل أحيانًا ساعات كما حدث مساء يوم السبت 24 رمضان ويوم الأحد 25 رمضان 1444هـ.

5- اعتدال الأجواء نهارًا وبرودة منعشة في الصباح وهي أشبه ما تكون بحالة شتوية رغم أننا في فصل الربيع.

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية .

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى البقاء في أماكن آمنة

وشــدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

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