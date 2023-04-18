لمرضى السرطان.. هذه الفاكهة أفضل من العلاج الكيماوي

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ربطت العديد من الدراسات بين تناول الجرافيولا أو ما تعرف بـ “القشطة الشوكية” والحماية من مرض السرطان.

وأفادت الأبحاث المبكرة، أن الجرافيولا يمكن أن تبطئ انتشار مرض السرطان.

وتشير أبحاث أخرى إلى أنها قد تعزز أداء العلاجات التقليدية، أو تقتل بشكل انتقائي عدة أنواع من الخلايا السرطانية.

ومع ذلك، نصح الأطباء بعدم استخدامها في الوقاية من السرطان بسبب نقص الأبحاث على البشر.

فوائد القشطة الشوكية

ومصدر هذه الفاكهة أشجار الغابات المطيرة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، ويستخدم لب الفاكهة على نطاق واسع في العصائر.

وفقًا لموقع “ويب إم دي” الطبي، فإن “القشطة الشوكية” غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة المعروفة بتعزيز صحة المناعة.

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وتظهر الأبحاث أنها تقوي جهاز المناعة من خلال تحسين القدرة على الدفاع ضد مسببات الأمراض وتعزيز تدمير الجذور الحرة.

ودرست بعض الدراسات آثار الفاكهة على السرطان، مما يشير إلى أنها قد تساعد في قتل الخلايا الخبيثة بشكل انتقائي.

استشهد كونستانتينو مازانوبيل، من قسم الصحة العقلية في جامعة نيويورك، في مجلة اليوجا والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، بأبحاث تظهر أن تأثيرات الجرافيولا على السرطان لم تتم مقارنتها مع دواء “الأدريامايسين” فحسب، بل تجاوزتها بشكل صارخ في الدراسات المختبرية.

واقترح البحث، الذي نُشر في مجلة المنتجات الطبيعية، أن مركبين مستخلصين من البذور أظهرا تأثيرات مماثلة للعقار المذكور الذي يستخدم على نطاق واسع في العلاج الكيميائي.

قال مازانوبيل، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “لقد دمر مركب في النبات بشكل انتقائي الخلايا السرطانية في القولون بقوة تزيد 10000 مرة عن الأدريامايسين”.

وأضاف: “حتى الباحثين في جامعة بوردو وجدوا أن مستخلصات أوراق الجرافيولا قد قضت على الخلايا السرطانية في ستة أنواع على الأقل من السرطان وكانت فعالة بشكل خاص ضد خلايا سرطان البروستاتا والتهاب البنكرياس”.

مستخلصات الجرافيولا تقتل بعض أنواع الخلايا السرطانية

وللفاكهة تأثير على سرطان البروستاتا وكذا على الخلايا السرطانية في القولون والثدي، حيث يترك الخلايا السليمة على حالتها، وهو ما لا يستطيع العلاج الكيميائي القيام به.

وأظهرت دراسات معملية أخرى أن مستخلصات الجرافيولا يمكن أن تقتل بعض أنواع خلايا سرطان الكبد.

وتم تأكيد ذلك من خلال مجموعة من الأبحاث المنشورة في مجلة “بي إم سي كومبليمنتاري آند ألتيمتيف ميديسن” في عام 2016، والتي سلطت الضوء على تأثيرات “القشطة الشوكية” على الخلايا السرطانية.

كتب الباحثون: “(…) أظهرت عينات المستخلص الخام مستويات مختلفة من السمية الخلوية تجاه خطوط خلايا سرطان الثدي”.

وتابعوا: “تشير النتائج إلى أن (المستخلص) مرشح واعد لعلاج السرطان، خاصة في سرطان الثدي ويستحق المزيد من البحث كبديل للأدوية التقليدية (…).”

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا أن مستخلص اللب له تأثير على خلايا سرطان البروستاتا في الفئران، وهي الخلايا التي غالبًا ما تكون مقاومة لأدوية العلاج الكيميائي.

غير أن هناك نقصًا في الأدلة التي تدعم استخدام مستخلص الفاكهة لعلاج السرطان لدى البشر.

إذ لاتوجد معلومات كافية بشأن فعالية الفاكهة وسلامتها.

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مخاوف من الآثار الجانبية

في الوقت الذي عبر فيه العلماء عن قلقهم إزاء الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها فيما يتعلق بالفاكهة.

إذ تشير بعض الأبحاث إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في الفاكهة قد تسبب تغيرات في الأعصاب واضطرابات في الحركة.

ويقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: “قد تسبب التغيرات العصبية أعراضًا مثل مرض باركنسون”.

وتوصلت الأبحاث المختبرية إلى أن بعض المواد الموجودة في الجرافيولا يمكن أن تسبب تلف الأعصاب. إنه يعبر إلى الدماغ من مجرى الدم”.

ومع عدم وجود دليل على سلامة الفاكهة وفعاليتها لدى البشر، ينصح الخبراء بعدم تناولها للوقاية من السرطان.