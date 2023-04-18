تفعيل مبادرة “تقني العطاء” بمشاركة 300 متطوع ومتدرب في تبوك

تواصل – واس:

نفذت الإدارة العامة لللتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية العديد من المبادرات خلال شهر رمضان.

وأوضحت أن ذلك تم بمشاركة متطوعيها من المتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية، ومن ضمنها تفعيل مبادرة “تقني العطاء”.

وأضافت أن جميع المبادارات التي تتبناها الإدارة تأتي استمرارًا للبرامج السابقة للمسؤولية الاجتماعية.

19 فرصةً تطوعيةً بمعدل 140 ساعة تطوع

وأكدت فتح 19 فرصةً تطوعيةً بمعدل أكثر من 140 ساعة تطوع مسجلة بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي خلال الشهر الفضيل.

وبينت ان المبادرة شارك بها ما يزيد عن 300 متطوع ومتطوعة من متدربي ومتدربات التدريب التقني بالمنطقة،

استهدفت مايقارب 5000 مستفيد ومستفيدة بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن المبادرات نُفِذت في عدد من المجالات الخيرية المختلفة، من بينها صيانة المساجد وتنظيم المصليات

وسقيا الماء في الجوامع والمشاركة في موائد إفطار الصائمين، إضافة إلى توزيع السلال الغذائية.

إطلاق برنامج مشروعك التقني بمشاركة 32 جامعة

في الوقت نفسه، أطلقت الجامعة الإلكترونية فعاليات برنامج “أطلق مشروعك التقني”, بمشاركة 97 من أصحاب المشاريع التقنية من 32 جامعة تم ترشيحهم من أكثر من 142 مهتماً بالبرنامج.

ويهدف البرنامج إلى تعلّم الارتقاء بالمشاريع التقنية المبتكرة إلى المستوى التالي لإطلاقها كشركات ناشئة,

كما يستهدف رواد الأعمال من الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية في الجامعات.

ويشتمل البرنامج على ورش عمل تحدد مسارات مختلفة لعقلية ريادي الأعمال وتعرَف بأفضل الممارسات الدولية.

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لبناء شركات تقنية ناشئة لديها فرص الوصول لشبكات التمويل وصناديق الاستثمار الجريء.

ويعد برنامج “أطلق مشروعك التقني” من البرامج الرائدة لتعزيز التواصل بين رواد الأعمال والخبراء

في مجال تطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال بالتعاون مع شركة الاستثمار الدولي هامبرو-بركس العالمية ومسرعة بلوسوم.