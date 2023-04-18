“الخثلان”: وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس الأربعاء إلى صلاة العيد

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة الشيخ سعد الخثلان، إن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس الأربعاء إلى صلاة العيد.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في آخر رمضان على الذكر والأنثى.

هل يصح أخراجها من غروب شمس يوم ٢٧ ؟

وحول سؤال ليس من غروب شمس يوم ٢٧ ؟، أكد أنه يجزئء لو نقص الشهر وكان ٢٩ يومًا، لكن لو تم وأصبح ٣٠ لم يجزئ ولذا فالأحوط أن يخرجها من غروب شمس يوم غد الأربعاء.

مشروعية زكاة الفطر

وأضاف أن زكاة الفطر فرض على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين.

الحكمة من زكاة الفطر

وبين أن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة لمساكين حتى يشاركوا الأغنياء فرحهم بالعيد.

وشكرًا لله تعالى أن بلغ المسلم شهر رمضان ووفقه لصيامه وقيامه وللأعمال الصالحة.

كيفية إخراج زكاة الفطر

وأكد أن زكاة الفجر يتم إخراجها من غالب قوت أهل البلد، وأن غلاب قوت أهل المملكة ودول الخليج العربية وفي كثير من دول العالم الإسلامي هو الأرز، وهو طعام طيب ومن أفضل من تخرج منه زكاة الفطر.

من هم المستحقون لزكاة الفطر؟

وأشار إلى أن المستحقين لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين، وأنه لا بأس بأن يدفع عدد من الفطر لمسكين واحد، ولا بأس أن تدفع فكرة واحدة لأكثر من مسكين.

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