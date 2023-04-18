بعد رمضان.. تجنب هذا السلوك الخاطئ أثناء العودة لنظامك الغذائي القديم

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يخسر معظم الناس المكاسب التي حققوها خلال شهر رمضان الكريم فيما يخص اتباع النظام الغذائي الصحي والمتوازن.

فعلى مدار 30 يوما، يكون الأشخاص على موعد مع “النظام الغذائي اليومي المتناسق”، وخلال الأيام الأولى لعيد الفطر، يخسرون كل ما تم تحقيقه.

فرصة لتحقيق أهداف

قال طبيب الصحة العامة حسين حسين، إن صيام شهر رمضان يشكل فرصة حقيقية لبلوغ مجموعة من الأهداف الصحية. ، التي يصعب تحقيقها على مدار العام، خصوصاً في حال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

وأضاف أن ذلك ينعكس إيجابا على صحة القلب ومستوى ضغط الدم ومستوى الدهون والسكر في الدم، ويعزز جهاز المناعة ويفيد الجهاز الهضمي.

خطأ الكثير من الصائمين

وأوضح أن الكثير من الصائمين يرتكبون خطأ كبيراً بعد انتهاء شهر رمضان، فيعودون مباشرة خلال الأيام الأولى للعيد إلى النظام الغذائي العادي.، ما يؤدي لفقدانهم للكثير من المكاسب الصحية.

وتابع أن هؤلاء يتسببون بالإرباك لجهازهم الهضمي ويعرضونه للإجهاد، وهو الأمر الذي يؤدي إلى شعورهم بتعب شديد يلجؤون إلى معالجته من خلال تناول المزيد من الأطعمة.

نظام غذائي رمضاني

وواصل: “جسم الصائم يحتاج لفترة زمنية تتعدى الأسبوعين للانتقال من النظام الغذائي الرمضاني إلى النظام الغذائي العادي. ، حيث يجب على الفرد وخلال هذه الفترة التي تبدأ في أول يوم من عيد الفطر. ، أن يقوم بتناول كميات قليلة من الطعام على عدة مراحل، ليتيح لجسمه التكيف مع نمط الهضم الجديد”.

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