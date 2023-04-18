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خبير طقس يكشف مفاجأة بشأن صورة سحابة غرب القصيم المتداولة
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خبير طقس يكشف مفاجأة بشأن صورة سحابة غرب القصيم المتداولة

خبير طقس يكشف مفاجأة بشأن صورة سحابة غرب القصيم المتداولة

خبير طقس يكشف مفاجأة بشأن صورة سحابة غرب القصيم المتداولة
٠٣:٠٥:١٥ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، حقيقة الحديث الذي كثر عن تداول صورة  لسحابة غربي القصيم.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الصحيح أن السحب الركامية “CB” من النادر في الصحاري أن يكون ارتفاع قاعدتها عن الأرض بهذا الشكل المصور.

وأضاف أن هذا لسبب بسيط أن الرطوبة الجوية شحيحة نسبياً، وكتلة الهواء فوق سطح الأرض ليست باردة بدرجة تتكثف عندها الرطوبة، وعليه فإنه يرجح أن هذه الصورة مفبركة.

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“الارصاد” يتوقع أمطارًا رعدية وسيولاً ورياحًا نشطة على هذه المناطق

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسحابة ركامية قريبة جدًا من الأرض زاعمين أنه تم التقاطها غرب منطقة القصيم.

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

 تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية .

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى البقاء في أماكن آمنة

وشــدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

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أمطار غزيرة الأرصاد السحب الركامية السيول الطقس المسند سحابة القصيم

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