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تنبيه مهم من حساب المواطن حول مكافأة الطالب العسكري

تنبيه مهم من حساب المواطن حول مكافأة الطالب العسكري

تنبيه مهم من حساب المواطن حول مكافأة الطالب العسكري
٠٢:٣٩:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من الأسئلة التي تطرح من وقت لآخر، ما يتعلق منها بالمكافأة التي يحصل عليها الطلاب وما إذا كان لذلك تأثير على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن.

وفي أحدث تساؤل بهذا الصدد، طرح مغرد استفسارًا بشأن المكافأة المقدمة للطالب العسكري، وما إذا كان لها تأثير على دعم حساب المواطن أو يتعين الإفصاح عنها.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “لابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل بما يتطابق مع الجهات ذات العلاقة”.

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3 خطوات

وأضافت: “وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.

وحددت في إفادة سابقة، الخطوات التي بتعين بها إثبات ذلك، وهي:

-اختيار الحالة الوظيفية (طالب)

-نوع الدخل (غير ذلك)

-مصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.
https://twitter.com/Citizen_care/status/1648256117720457216?s=20

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