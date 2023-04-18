تصريحات صادمة لرئيس “جوجل” عن الذكاء الاصطناعي

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حذر الرئيس التنفيذي لشركة “جوجل”، ساندر بيتشاى، المجتمعات من أنه يجب عليها الاستعداد للتقدم السريع في الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه زعزعة سوق العمل وتفاقم مخاوف السلامة.

ودعا بيتشاي في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة سي بي إس إلى لوائح جديدة تحكم الذكاء الاصطناعي – حتى مع إعلان إيلون ماسك وآخرون إلى وقف تام لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

قال بيتشاي: “أعتقد أننا يجب أن ندرسه للغاية. وأعتقد أن هذه كلها أشياء يحتاج المجتمع إلى اكتشافها ونحن نمضي قدمًا. ليس للشركة أن تقرر”.

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التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي

وصدم بيتشاي، محاوره سكوت بيلي بعدد من التصريحات الجريئة حول التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي.

وقال إنه سيؤثر على “كل منتج عبر كل شركة” في المستقبل القريب، واعترف بأنه في وقت ما لم تفهم “جوجل” تمامًا جميع الجوانب الخاصة بأنظمتها الخاصة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي المتقدم كان في الغالب للتسبب في فقدان الوظائف بين من يُطلق عليهم “عمّال المعرفة”، مثل الكتاب والمحاسبين والمهندسين المعماريين ومهندسي البرمجيات.

وكشف بيتشاي عن سيناريوهات غريبة طورت فيها برامج الذكاء الاصطناعي من “جوجل” “خصائص ناشئة” – أو تعلمت مهارات غير متوقعة لم يتم تدريبها عليها.

وفي إحدى الحالات، طور برنامج “جوجل” القدرة على ترجمة اللغة البنغالية- على الرغم من عدم “تعليمه” اللهجة مطلقًا.

واعترف بيتشاي بأن مهندسي شركته لم يتمكنوا من شرح هذه الظاهرة بشكل كامل.

قال بيتشاي: “هناك جانب من هذا نسميه، كل واحد منا في الميدان يسميه “الصندوق الأسود”. “كما تعلم، أنت لا تفهم تمامًا. ولا يمكنك معرفة سبب قول ذلك، أو سبب خطئه”.

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تأثير الذكاء الاصطناعي

وقال بيتشاي: “سيؤثر الذكاء الاصطناعي على كل شيء”.

وتابع: “على سبيل المثال، يمكن أن تكون أخصائي أشعة – إذا فكرت خلال حوالي خمس إلى عشر سنوات من الآن – سيكون لديك متعاون مع الذكاء الاصطناعي..

أتيت في الصباح، ولديك مئات الأشياء التي يجب أن تمر بها، قد تقول، “هذه هي أخطر الحالات التي تحتاج إلى النظر فيها أولاً”.

في غضون ذلك، تسعى “جوجل” جاهدة لتطوير روبوت المحادثة الخاص بها، “بارد”، لمواكبة السوق الناشئة.

واحتدم الجدل حول أمان الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة بسبب النجاح الباهر الذي حققه روبوت “تشات جي بي تي”.

إذ اكتسب برنامج الدردشة الآلي عددًا هائلاً من المتابعين، حتى في الوقت الذي يؤدي فيه إلى تفاقم المخاوف بشأن فقدان الوظائف المحتمل وانتشار المعلومات المضللة.