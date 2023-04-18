استثمارات المملكة في السندات الأمريكية تقفز لـ 112 مليار دولار في فبراير الماضي

تواصل – فريق التحرير:

سجلت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا إلى 111.7 مليار دولار “418.9 مليار ريال” بنهاية فبراير الماضي.

جاء ذلك مقابل 111 مليار دولار أي ما يقرب من “416.3 مليار ريال” تم تسجيلها في نهاية يناير من العام الجاري، بارتفاع 0.6 في المائة بما يعادل نحو 700 مليون دولار، بحسب “الاقتصادية”.

توزيع استثمارات المملكة

وتوزعت استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية إلى 99.9 مليارات دولار في سندات طويلة الأجل “تمثل 89 في المائة من الإجمالي”.، فيما نحو 11.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 11 في المائة من الإجمالي”.

أما فيما يخص التقييم على أساس سنوي، فقد تراجع رصيد المملكة من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنهاية فبراير 2023 بنسبة 4.3 % (خمسة مليارات دولار)، مقارنة برصيدها نهاية فبراير 2022 البالغ 116.7 مليار دولار.

وكشفت البيانات أن المملكة احتلت المرتبة الـ17 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية.

صندوق الاستثمارات العامة

في وقت سابق، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن إفصاح للصندوق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.، أن صندوق الاستثمارات أنفق 7.5 مليار دولار على شركات أمريكية كبرى.

واشترى الصندوق حصصًا في 17 شركة، مثل “ألفابيت”، الشركة الأم لجوجل، و”بلاك روك”، و”مايكروسوفت”. وأمازون وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، حيث توظف المملكة عائدات غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط لتنويع استثماراتها.

وأظهرت الإيداعات أن كل استثمار كان بقيمة 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.

اقرأ أيضا:

استثمارات المملكة في أمريكا تقفز إلى 121.4 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي