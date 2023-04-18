قرار سوداني بإنهاء انتداب جميع ضباط الشرطة بالدعم السريع

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإنهاء انتداب جميع ضباط الشرطة بقوات الدعم السريع.

السودان: الدعم السريع يهدد حياة المدنيين

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن استمرار القتال داخل المناطق السكنية، وأنها تُعرّض المدنيين بما فيهم النساء والأطفال للخطر.

وطالبت الوزارة، الأمم المتحدة بإدانة قوات الدعم السريع لانتشارها داخل أحياء سكنية، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة قوات الدعم السريع.

يأتي هذا في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الرابع.

وقف مؤقت لإطلاق النار

فيما أعلنت فيه قوات الدعم السريع عن وقف مؤقت لإطلاق النار والموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة.

وفي أول تعليق له على إعلان قوات الدعم السريع للهدنة، أكد الجيش السوداني أن إعلان الدعم السريع الدخول في هدنة يهدف للتغطية على هزيمته الساحقة.

الجيش يؤكد السيطرة على الأوضاع

وأوضح أنه لا علم له بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي بشأن تطبيق هدنة، مؤكدًا السيطرة على الأوضاع في نيالا بولاية جنوب دارفور.

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وأكد أن الدعم السريع يستنفر قواته في نيالا والفاشر والجنينة لإرسالها للخرطوم، وأنه يستعد لاستقبال مساعدات عسكرية في مطار مروي.

الجيش يدعو أفراد الدعم السريع إلى تسليم أنفسهم

ودعا الناطق باسم الجيش السوداني أفراد الدعم السريع إلى تسليم أنفسهم، وذلك بعد قرار البرهان بالعفو عن كل من يضع السلاح مع استيعابهم بالجيش.

في الوقت نفسه، كشف رئيس جمعيات الهلال والصليب الأحمر بالسودان، أن الخدمات الصحية تنهار مع استمرار الاشتباكات.

استمرار انقطاع التيار الكهربائي

وأكد مدير مستشفى الخرطوم استمرار انقطاع التيار الكهربائي ومخزون الوقود المشغل للمولدات وصل مراحل حرجة.

144 قتيلًا و 1409 مصابًا

وكشفت لجنة أطباء السودان، ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين جراء الاشتباكات إلى 144، مؤكدة ارتفاع عدد المصابين من المدنيين والعسكريين إلى 1409 مصابًا.

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