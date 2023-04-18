انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق المملكة مقارنة بالأسعار التي تم تسجيلها أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.48 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.36 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.30 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.11، وعيار 14 بـ 140.86 ، وعيار 12 سجل 120.74 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7510 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1690 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 241.477 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.21 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 222.02 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.94 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.66 ، وعيار 14 بـ 141.29 ، وعيار 12 سجل 121.10 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7533 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1695 ، وسعر كيلو الذهب نحو 242.206 ريال.

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