“إحسان”: أكثر من 660 مليون ريال تبرعات “الحملة الثالثة”.. والدعم يتواصل

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بلغ حجم التبرعات للحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة “إحسان”، اليوم الثلاثاء، الـ 660 مليون ريال

وذلك خلال أسبوع من تدشينها من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين بتبرعين سخيّين بلغا 70 مليون ريال.

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أكثر من 65 مليون عملية تبرع

وبلغ عدد عمليات التبرع 65.670.465 عملية، ولا تزال التبرعات تتوالى من الأفراد وكبار المانحين في القطاعين الخاص وغير الربحي.

وكشف الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، المهندس إبراهيم الحسيني، أن “الحملة التي انطلقت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتبرعين سخيين بلغا 70 مليون ريال، بدأت في 19 من شهر رمضان الجاري، وتستمر إلى نهاية الشهر الفضيل”.

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دعم وتطوير قطاع العمل الخيري

وامتدادًا لاهتمام سموّه المعهود بدعم وتطوير قطاع العمل الخيري وتسخير السبل كافة لتنظيمه وتمكين أعماله ونشاطاته ورعايته.

ويمكن تقديم التبرعات عبر موقع وتطبيق منصة “إحسان”، ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.

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التبرعات تتوالى من مختلف مناطق المملكة

وأوضح الحسيني، في تصريحات لـ”عكاظ” أن التبرعات تتوالى من الأفراد وكبار المانحين في القطاعين الخاص وغير الربحي من مختلف مناطق المملكة.

وذلك اقتداءً بالمبادرة الكريمة من القيادة الرشيدة، وتعزيزاً لقيم التكافل المجتمعي في شهر رمضان المبارك.

يذكر أن المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” تأسست بأمر سام كريم ويشرف عليها لجنة مكونة من 12 جهة حكومية.

ووصل إجمالي التبرعات في المنصة لنحو 3.8 مليار ريال، واستفاد منها أكثر 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة.

ومن جهته، أكد مفتي عام المملكة، أن إطلاق الحملة الوطنية الثالثة لدعم منصة “إحسان” تجسيد للدور الذي قدمته المنصة لدعم مسيرة العمل الخيري.

ودعا سماحته عموم المحسنين إلى دعم الحملة الوطنية واحتساب الأجر، لاسيما في هذه الليالي المباركة التي يتحرى بها المسلم ليلة القدر.