في بث مباشر.. شاب يفاجئ أسرته بإسلامه ونطق الشهادة أمام الكعبة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

فاجأ شاب أسرته وأصدقاءه بالظهور في مقطع فيديو من داخل المسجد الحرام؛ حيث أعلن إسلامه ونطق بالشهادة من أمام الكعبة المشرفة.

ولم تتضح هُوية الشاب الذي ظهر في المقطع متحدثًا باللغة الإنجليزية، لكن يبدو أن إعلان إسلامه كان مفاجئًا لأقرب الناس كما يتضح من طريقة كلامه.

ويظهر الشاب ذو السحنة الغربية وفي خلفيته الكعبة المشرفة، مخاطبًا أسرته وأصدقاءه قائلاً: “لن تصدقوا إلى أين قد تسللت للتو.. خمنوا أين أنا الآن؟”

وتابع: ترتدي هذا الثوب الأبيض ويسمحون لك بالدخول، أعتقد أن اسمه إحرام ويسمحون لك بالدخول.. لا أحد يعلم أنني هنا.. لم يطلب أحد بطاقة الهوية الخاصة بي”.

لكنه استدرك قائلاً: “إنني أمزح يا جماعة.. أنا على وشك تأدية العمرة.. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله.. أنا مسلم”.