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أول تعليق للجيش السوداني على إعلان الدعم السريع للهدنة: تغطية لهزيمة ساحقة
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أول تعليق للجيش السوداني على إعلان الدعم السريع للهدنة: تغطية لهزيمة ساحقة

أول تعليق للجيش السوداني على إعلان الدعم السريع للهدنة: تغطية لهزيمة ساحقة

أول تعليق للجيش السوداني على إعلان الدعم السريع للهدنة: تغطية لهزيمة ساحقة
٠١:٥٣:٠٦ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في أول تعليق له على إعلان قوات الدعم السريع للهدنة، أكد الجيش السوداني أن إعلان الدعم السريع الدخول في هدنة يهدف للتغطية على هزيمته الساحقة.

الجيش يؤكد السيطرة على الأوضاع

وأوضح أنه لا علم له بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي بشأن تطبيق هدنة، مؤكدًا السيطرة على الأوضاع في نيالا بولاية جنوب دارفور.

وأضاف أنه يستغرب من حديث الدعم السريع عن هدنة أثناء حشده قوة كبيرة في مروي، دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا تتركز نحو تحقيق الأهداف العملياتية.

وأكد أن الدعم السريع يستنفر قواته في نيالا والفاشر والجنينة لإرسالها للخرطوم، وأنه يستعد لاستقبال مساعدات عسكرية في مطار مروي.

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يأتي هذا في وقت أعلنت فيه قوات الدعم السريع عن وقف مؤقت لإطلاق النار والموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة.

وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي” على “تويتر”: “وافقنا على هدنة لفتح ممرات إنسانية بناء على اقتراح أمريكي..

ولكن الجيش السوداني لم يلتزم بالهدنة ويواصل العمليات العسكرية”.

وكشف رئيس جمعيات الهلال والصليب الأحمر بالسودان، أن الخدمات الصحية تنهار مع استمرار الاشتباكات.

الجيش يدعو أفراد الدعم السريع إلى تسليم أنفسهم

ودعا الناطق باسم الجيش السوداني أفراد الدعم السريع إلى تسليم أنفسهم، وذلك بعد قرار البرهان بالعفو عن كل من يضع السلاح مع استيعابهم بالجيش.

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فيما أعلنت قوات الدعم السريع، أن ثورة جديدة انطلقت منذ السبت ومستمرة لبلوغ غاياتها، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مدنية تمضي نحو تحول ديمقراطي حقيقي بالسودان.

استمرار انقطاع التيار الكهربائي

وأكد مدير مستشفى الخرطوم استمرار انقطاع التيار الكهربائي ومخزون الوقود المشغل للمولدات وصل مراحل حرجة.

144 قتيلًا و1409 مصابًا

وكشفت لجنة أطباء السودان عن ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين جراء الاشتباكات إلى 144، مؤكدة ارتفاع عدد المصابين من المدنيين والعسكريين إلى 1409 مصابين.

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