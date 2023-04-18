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هاشتاق “27 رمضان” يتصدر الترند .. ومغردون: “اللهم أجرنا من خزي الدُنيا”
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هاشتاق “27 رمضان” يتصدر الترند .. ومغردون: “اللهم أجرنا من خزي الدُنيا”

هاشتاق “27 رمضان” يتصدر الترند .. ومغردون: “اللهم أجرنا من خزي الدُنيا”

هاشتاق “27 رمضان” يتصدر الترند .. ومغردون: “اللهم أجرنا من خزي الدُنيا”
٠١:٥٨:٥٦ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “27 رمضان” الترند في المملكة، اليوم الثلاثاء، وتداول المغردون تغريدات مؤثرة، فيما لم يتبق سوى ساعات قليلة على نهاية الشهر الكريم.

وقال مغرد: “اللهُم أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدُنيا وعذاب الآخرة، اللهُم أحينا مُسلمين، وتوفنا مُسلمين، وألحقنا بالصالحين”.

أدعية مؤثرة

وأضاف آخر: “اللهمَّ إنا استودعناك أيامًا مضت من رمضان، وأدعية فاضت بها قلوبنا بأن تغفر لنا وترحمنا وتعفُ عنا، وتبارك لنا في ما تبقى منه”.

وتابع ثالث: “اللهم سهّل لي مطلبي، ويسر لي مقصدي، وارزقني بتسخير منك هدفي، واجعل خطواتي مباركة..

اللهم إن كان ما أدعي فيه مستحيلاً فأنت القادر سبحانك لا يعجزك شي وإن كان شراً فاجعله خيراً وارزقني به”

وقال مغرد رابع: “اللهم إن كنت أفعل ذنبًا يمنع فرحتي واستجابة دعائي فاغفره لي يا الله..

يارب طهرني من كل الذنوب وغيّر حالي لحال تحبني به، يارب رحمتك أوسع من قلقي؛ مد لي بالنور طريقي، وقوّ قلبي..

اللهم وكلتك أمري وكلي ثقة بك وبأنك لن تخذلني يا الله”.

ويودع المسلمون شهر الكرم والرحمة والمغفرة خلال ساعات قليلة.

وهو شهر ينتظره الملايين من عام إلى آخر، ففيه تغفر الذنوب ويتقرب العبد إلى ربه بالأعمال الصالحة.

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الكلمات الدلالية:
27 رمضان أدعية السعودية المملكة رمضان شهر رمضان

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