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على غرار أسلاك تقويم الأسنان.. تقنية تساعد على التئام كسور العظام ذاتيًا
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على غرار أسلاك تقويم الأسنان.. تقنية تساعد على التئام كسور العظام ذاتيًا

على غرار أسلاك تقويم الأسنان.. تقنية تساعد على التئام كسور العظام ذاتيًا

على غرار أسلاك تقويم الأسنان.. تقنية تساعد على التئام كسور العظام ذاتيًا
٠١:٠٠:٤٨ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

في حين تلتئم كسور الجمجمة ذاتيًا لدى المواليد وصغار الفئران، إلا أن هذه الخاصية لا تستمر مع تقدم الإنسان في العمر.

ويعكف فريق من الباحثين بجامعة بيتسبرج الأمريكية على تطوير تقنية جديدة لتنشيط خاصية التئام العظام مجددًا لدى الكبار بدون الحاجة إلى جراحات زرع العظام أو استخدام مواد حيوية.

جهاز شبيه لأسلاك تقويم الأسنان

وتعتمد التقنية على استخدام جهاز يشبه الأسلاك الطبية التي تستخدم في تقويم الأسنان من أجل شد عظام الجمجمة على امتداد منطقة الكسر، بهدف تنشيط الخلايا الجذعية العظمية التي تقع على جوانب الكسر.

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ووفق ما أوردته الدورية العلمية “بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز “، يؤكد الباحثون أن التجربة نجحت بعلاج كسور في جماجم فئران بالغة، لم يكن من الممكن أن تلتئم باستخدام الوسائل الأخرى التقليدية.

كسور الجمجمة لدى الأطفال

ويقول الباحث جوسيبي إنتيني استاذ طب الأسنان الوقائي في كلية الطب بجامعة بيتسبرج: “لقد استوحينا فكرة هذه النهج العلمي الجديد نظرًا لأن كسور أعلى الجمجمة لدى المواليد تلتئم ذاتيًا على نحو طبيعي بشكل فائق”.

وأضاف أنه “عن طريق تنشيط خواص العلاج الذاتي للجسم، يمكننا تنشيط العظام للالتئام ذاتيًا، ونأمل في تطوير هذه التقنية من أجل ابتكار علاجات جديدة لكسور العظام”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

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وذكر فريق البحث، أن التقنية الجديدة نجحت في علاج كسور لفئران تبلغ أعمارها شهرين، وهو ما يوازي عمر شخص في بداية سن البلوغ.

غير أنها لم تجد نفعًا مع الفئران التي تبلغ أعمارها عشرة أشهر أو القوارض متوسطة العمر، وفق تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني ميديكال إكسبريس المتخصص في الأبحاث الطبية.

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الأسلاك الطبية المستخدمة في تقويم الأسنان جراحات زرع العظام شد عظام الجمجمة كسور الجمجمة

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