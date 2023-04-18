أعلاها 38.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في يوم 27 رمضان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة كالآتي:

أعلاها 38 درجة في مكة المكرمة، و36 درجة في شرورة والقنفذة وجازان.

وسجل 35 درجة في المدينة وينبع، و34 درجة في جدة ووادي الدواسر والعلا، وسجل 33 درجة في تبوك، و31 في حفر الباطن وبيشة.

كما سجل 29 في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها والباحة 14 درجة مئوية.

طريف 15 درجة مئوية.

الطائف والدوادمي وحائل 16 درجة مئوية.

ورفحاء والقريات والمجمعة والدهناء والصمان وسكاكا وبريدة 17 درجة.

حفر الباطن وبيشة والرياض 18 درجة.

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والمدينة ومكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية.