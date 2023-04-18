رابع أكبر سبب للوفاة.. الفقر يقتل 183 ألف أمريكي سنويًا

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يعد الفقر رابع أكبر سبب للوفاة في الولايات المتحدة، بعد أمراض القلب والسرطان والتدخين، وفقًا لدراسة نشرتها جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد.

وربط الباحثون بين الفقر ووفاة ما يقدر بنحو 183 ألف شخص في الولايات المتحدة في عام 2019 بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 15 عامًا فما فوق.

يأتي ذلك وفق ما أظهرت ورقة بحثية جديدة حول الفقر والموت نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

تقدير متحفظ

مع ذلك، قال الباحثون إن العدد الإجمالي للوفيات كان “تقديرًا متحفظًا”، لأن البيانات مأخوذة من العام السابق لوباء كوفيد -19، الذي تسبب في ارتفاع عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم.

وأضافوا إن الفقر ثبت أنه أكثر فتكًا من السمنة والسكري وتعاطي المخدرات وحالات الانتحار والأسلحة النارية والقتل.

وقال ديفيد برادي، المؤلف الرئيس للدراسة وأستاذ السياسة العامة في الجامعة، في بيان صحفي، أمس الاثنين: “الفقر يقتل بقدر ما يقتل الخرف والحوادث والسكتة الدماغية والزهايمر والسكري”.

ضحايا الفقر عشرة أضعاف عدد جرائم القتل

وأضاف: “قتل الفقر بصمت عشرة أضعاف عدد جرائم القتل في عام 2019. ومع ذلك، فإن أسلحة القتل النارية والانتحار تحظى باهتمام أكبر بكثير”، وفقًا لوكالة “يو بي آي”

وتوصل الباحثون أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في فقر – الذين يُعرَّفون بأنهم من يقل دخلهم عن 50 في المئة من متوسط الدخل في الولايات المتحدة – لديهم تقريبًا نفس معدلات البقاء على قيد الحياة حتى بلوغهم سن الأربعين.

ويستشهد مكتب الإحصاء الأمريكي بمتوسط الدخل في الولايات المتحدة لعام 2019 البالغ 31 ألفًا و133 دولارًا.

بعد ذلك، يموت الفقراء بمعدلات أعلى بكثير من الأشخاص ذوي الدخل والموارد الكافية، كما أظهرت الدراسة.

واستند الباحثون إلى بيانات الدخل التي يحتفظ بها معهد البحوث الاجتماعية في جامعة ميشيجان وبيانات الوفيات من المسوح الأسرية من الملف المكافئ عبر الوطني.

ثم قاموا بالتحقق من صحة الوفيات في الاستطلاع باستخدام مؤشر الوفيات الوطني، وهي قاعدة بيانات يحتفظ بها المركز الوطني للإحصاءات الصحية، والتي تتعقب الوفيات وأسبابها في الولايات المتحدة.

وقال الباحثون: “لأن بعض الأقليات الإثنية والعرقية من المرجح أن تكون في حالة فقر، فإن تقديراتنا يمكن أن تحسن فهم التفاوتات العرقية والعرقية في متوسط العمر المتوقع”.

الوفيات مرتبطة بتكلفة اقتصادية كبيرة

وقال برادي، مدير مبادرة بلوم بشأن الفقر العالمي والإقليمي في جامعة كاليفورنيا، إنه بالإضافة إلى المعاناة العاطفية لأفراد الأسرة والأصدقاء الباقين على قيد الحياة، فإن الوفيات مرتبطة بتكلفة اقتصادية كبيرة.

وأضاف إن النتائج تستحق اهتمام المشرعين. وتابع: “إذا كان لدينا فقر أقل، لكان هناك الكثير من الصحة والرفاهية الأفضل، ويمكن للناس أن يعملوا أكثر، ويمكن أن يكونوا أكثر إنتاجية”.

وأوضح، وفقًا لوكالة “يو بي آي”، أن “كل هذه الفوائد من الاستثمار في الناس من خلال السياسات الاجتماعية”.

وإلى جانب برادي شارك في البحث كل من أولريش كوهلر من جامعة بوتسدام بألمانيا وهوي زينج من جامعة ولاية أوهايو.

وفي مايو الماضي، توصلت دراسة أخرى أن الأطفال الذين يعيشون في الأحياء المحرومة من الخدمات في الولايات المتحدة والذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لأي سبب من الأسباب هم أكثر عرضة لخطر دخولهم إلى وحدة العناية المركزة للأطفال والموت.

ووجدت الدراسة أن الأطفال السود الذين يتم علاجهم في وحدات العناية المركزة للأطفال بالمستشفيات على الصعيد الوطني هم أيضًا أكثر عرضة للوفاة من أولئك الذين ينتمون إلى الأعراق والأعراق الأخرى، وفقًا لتحليل بيانات برنامج ميديكال.