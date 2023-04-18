فيديو جامع لـ “الخثلان”: كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان: إن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر في آخر رمضان على الذكر والأنثى.

مشروعة زكاة الفطر

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن زكاة الفطر فرض على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين.

الحكمة من زكاة الفطر

وأضاف أن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين حتى يشاركوا الأغنياء فرحهم بالعيد.

كما أنها شكرٌ لله تعالى أن بلّغ المسلم شهر رمضان ووفقه لصيامه وقيامه وللأعمال الصالحة.

وقت إخراج زكاة الفطر

وبين أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس اليوم الثامن والعشرين من رمضان،

وأن مقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعادل بالنسبة للأرز 2 كيلو وربع تقريبًا.

كيفية إخراج زكاة الفطر

وأكد أن زكاة الفجر يتم إخراجها من غالب قوت أهل البلد، وأن غالب قوت أهل المملكة ودول الخليج العربية هو الأرز.

وكذلك في كثير من دول العالم الإسلامي غالب القوت هو الأرز، وهو طعام طيب ومن أفضل ما تخرج منه زكاة الفطر.

من هم المستحقون لزكاة الفطر؟

وأشار إلى أن المستحقين لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين، وكان بن عمر رضي الله عنهما يعطيها لمن يقبلها.

ولا بأس بأن يدفع عدد من الفِطَر لمسكين واحد، ولا بأس أن تدفع فطرة واحدة لأكثر من مسكين.

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