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اليوم.. بدء إجازة عيد الفطر للبنوك وسوق الأسهم وهذا موعد عودة العمل

اليوم.. بدء إجازة عيد الفطر للبنوك وسوق الأسهم وهذا موعد عودة العمل

اليوم.. بدء إجازة عيد الفطر للبنوك وسوق الأسهم وهذا موعد عودة العمل
٠١:٠٣:٣٤ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ، اليوم الثلاثاء، إجازة عيد الفطر المبارك في البنوك وسوق الأسهم في المملكة، على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء الموافق 25 من إبريل.

ورغم أن وزارة الموارد البشرية أعلنت بدء إجازة العيد للقطاعين الخاص وغير الربحي بنهاية دوام يوم الخميس المقبل ولمدة 4 أيام، فإن “المركزي السعودي” منح البنوك إجازة مطولة.

إجازة العيد

كما تم تخصيص بعض الأفرع في البنوك والتي يمكنها العمل خلال إجازة العيد لتلبية احتياجات المستفيدين، خاصة الأفرع الموجودة بجانبي المسجدين الحرام والنبوي.

وسيتمكن الموظفون من العودة لمباشرة عملهم في البنوك وسوق الأسهم رسميًا يوم الثلاثاء، وبذلك يكونوا قد حصلوا على 7 أيام إجازة متصلة على خلاف العاملين بالقطاعين العام والخاص.

آخر جلسات سوق الأسهم

وفي آخر جلساته، أمس، أغلق مؤشر السوق، على ارتفاع بنسبة 1.3 % عند 11164 نقطة (+ 131 نقطة). بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال.

كما ارتفع سهم أرامكو، بنسبة 5% عند 34.65 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 13 مليون سهم وأغلق سهم سابك، عند 92 ريالا (+ 1 %).

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 4 أيام

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 4 أيام.، تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ، الموافق 20 من إبريل 2023م.

على صاحب العمل ضرورة التقيد باللوائح

وأكدت أنه على صاحب العمل ضرورة التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إجازة عيد الفطر البنوك السعودية المملكة سوق الأسهم

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