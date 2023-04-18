خوف وذعر.. شوارع الخرطوم خالية بسبب اشتباكات في محيط القصر الجمهوري

تواصل – فريق التحرير:

سادت حالة من الخوف والذعر بين أهالي العاصمة السودانية الخرطوم التي خلت شوارعها من المارة، بسبب تصاعد وتيرة الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة.

دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف

ووسط دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، تجددت الاشتباكات مع تحليق للطيران في مناطق الخرطوم بحري.

احتدام المعارك على تخوم القصر الجمهوري

وحسب “العربية”، فقد بدأ الجيش السوداني سحب قوات من ولاية نهر النيل ومنطقة الفشقة للمشاركة في القتال بالخرطوم، وذلك مع احتدام المعارك على تخوم القصر الجمهوري.

وقال مستشار البرهان: إن هناك خطة مفصلة لإعادة الحياة لطبيعتها، مؤكدًا أن التمرد أصبح في الرمق الأخير.

الجيش يدعو أفراد الدعم السريع إلى تسليم أنفسهم

ودعا الناطق باسم الجيش السوداني أفراد الدعم السريع إلى تسليم أنفسهم، وذلك بعد قرار البرهان بالعفو عن كل من يضع السلاح مع استيعابهم بالجيش.

فيما أعلنت قوات الدعم السريع، أن ثورة جديدة انطلقت منذ السبت ومستمرة لبلوغ غاياتها وفي مقدمتها تشكيل حكومة مدنية تمضي نحو تحول ديمقراطي حقيقي بالسودان.

استمرار انقطاع التيار الكهربائي

وأكد مدير مستشفى الخرطوم استمرار انقطاع التيار الكهربائي ومخزون الوقود المشغل للمولدات وصل مراحل حرجة.

144 قتيلًا و1409 مصابًا

وكشفت لجنة أطباء السودان، ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين جراء الاشتباكات إلى 144، مؤكدة ارتفاع عدد المصابين من المدنيين والعسكريين إلى 1409 مصابًا.

وأكدت أن الأوضاع تزداد سوءًا بخروج عدد من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة بسبب قصفها.

خروج المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة

وطالبت بفتح ممرات آمنة لمعالجة المصابين وتوصيل الأدوية، مشيرة إلى أن خروج العديد من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الصليب الأحمر: إن المستشفيات تنقصها الكهرباء والماء والإمدادات الطبية بدأت تنفد، مشيرة إلى أن اتصالات مستمرة من مدنيين عالقين في أماكن القتال.

الأمم المتحدة: القتال في السودان يجب أن ينتهي

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة البرهان وحميدتي هما الوحيدان القادران على وقف إطلاق النار، وأنه يجب انتهاء الآن القتال في السودان.

وصباح السبت، اندلعت الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما، ووصف الجيش قوات “الدعم السريع” بـ”المتمردة”.

اقرأ أيضًا:

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة اشتباكات السودان إلى أكثر من 180 قتيلاً

مشاهد قاسية.. إخلاء لمرضى الفشل الكلوى تحت الرصاص الحي في اشتباكات السودان