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هاشتاق “ليله_٢٧” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم إنا نسألك الجنة”
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هاشتاق “ليله_٢٧” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم إنا نسألك الجنة”

هاشتاق “ليله_٢٧” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم إنا نسألك الجنة”

هاشتاق “ليله_٢٧” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم إنا نسألك الجنة”
١١:٤٨:١٣ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “ليله_٢٧”، الترند، في المملكة، اليوم الثلاثاء، بعد انقضاء ليلة ٢٧ رمضان، أمس، حيث يجتهد الصائمون لإدراك ليلة القدر.

وقال مغرد: “اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النّار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل”.

ليلة القدر 

وأضاف آخر : “اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فارزقني نورها وخيرها وبركتها، اللهم إني استودعتك أدعية فاض بها قلبي فاستجبها، اللهم معجزة من عندك تغير الأقدار، اللهم أرني عجائب قدرتك في إجابة دعائي”.

وتابع ثالث: “اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا فيها على قدرك، واستجب منا كل دعوة لفظت بها ألسنتنا، وحقق لنا أمنياتنا وأسعد قلوبنا وأرح بالنا وادهشنا بعطاياك وكرمك”.

ودعا أحد المغردين: “اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فأرفع أسماءنا في صحائف العُتقاء من النار، اللهُم إننا نستودعُك أدعيِة فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا رحيم”.

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