توضيح مهم من “التأمينات” حول شروط صرف معاش التقاعد المبكر

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، توضيحًا عاجلًا حول شروط صرف معاش التقاعد المبكر.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه يجب توفر مدة اشتراك 300 شهر فعلية، تحت تغطية نظام المعاشات مسجلة في نظام التأمينات، كشرط لصرف معاش التقاعد المبكر.

طلب صرف معاش التقاعد المبكر

وأضاف أن هذا الشرط يجب توافره لكي يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر.

موعد صرف المعاشات

وكشفت أنه يتم صرف المعاش في بداية الشهر الميلادي، وذلك إجابة على سؤال عن تقديم رواتب التأمينات قبل عيد الفطر.

التأمينات تحذر من الجمع بين هذين العملين

وفي وقت سابق، حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المستفيدين من الجمع بين العمل الخاضع لنظام التأمينات والعمل الخاضع للخدمة المدنية أو العسكرية في الوقت نفسه.

تحذير للمستفيدين

وبينت أنه لا يمكن الجمع بين العمل الخاضع لنظام التأمينات والعمل الخاضع للخدمة المدنية أو العسكرية في الوقت نفسه.

وأضافت أنه في حال تم قبول المستفيد في عمل خاضع لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية يلزم استبعاده من نظام التأمينات.

صرف تعويض ساند

وكشفت المؤسسة أن تعويض ساند يُصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته.

وأكدت أن أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف تعويض ساند، وعدم الأهلية لصرف تعويض ساند يوجد له أكثر من سبب.

وكشفت أنه بإمكان المستفيد معرفة السبب والتحقق من أهلية استحقاق ساند، مبينًا أن أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف التعويض، هي:

1 – الإفلاس.

2 – إنهاء النشاط.

3 – فصل بموجب المادة “77”.

4 – انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.

5 – الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل.

حقيقة تأثر المعاش

كما كشفت مؤسسة التأمينات، عن حقيقة تأثر المعاش بصرف دعم حساب المواطن، مبينة أن مستحقات حساب المواطن لا تؤثر على صرف استحقاق المستفيد.

تسجيل المُدد بأثر رجعي

ولفتت إلى أنه بإمكان تسجيل المدد بأثر رجعي بمدة 24 شهر من تاريخ تقديم الطلب، وأنه يمكن تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي.

طرق تقديم طلبات ضم المدد

وبينت المؤسسة طرق تقديم طلبات ضم المدد والخدمات، واحتساب المعاش بعد ضم المدد، كذلك خدماتها الأخرى عبر تطبيق التأمينات الاجتماعية، وخدماتها الإلكترونية.

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وتوجد 4 طرق لتقديم طلبات ضم المدد هي:

1 – تقديم الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول أو إلى أحد فروعها.

2 – عن طريق جهة العمل التي يعمل بها.

3 – إرسال طلبه بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة.

4 – تقديم الطلب اختياري.

ويعتبر طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك، فله طلب الضم من عدمه، ويحق للمشترك العدول عن طلب ضم خدماته حتى لو تمت الموافقة على طلبه.

ويشترط أن يتقدم بطلب العدول إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير، وأن يتقدم قبل انتهاء مدة اشتراكه في النظام الأخير.

شروط ضم المدد والخدمات

1 – ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا.

2 – ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

3 – ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا عند طلب الضم.

4 – ألا يكون المعاش في النظام قد استحق بسبب العجز.

5- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن “الستين” في النظام الأخير.

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