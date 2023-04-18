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6 أعراض للإفراط في تناول الكافيين.. و3 خطوات للتعامل معها
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6 أعراض للإفراط في تناول الكافيين.. و3 خطوات للتعامل معها

6 أعراض للإفراط في تناول الكافيين.. و3 خطوات للتعامل معها

6 أعراض للإفراط في تناول الكافيين.. و3 خطوات للتعامل معها
١١:٣٨:١٣ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من ستة أعراض للإفراط في تناول الكافيين.

وقالت في حسابها عبر موقع “تويتر”، إن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية،

وأبرزت تلك الأعراض في الآتي:

-صعوبة التنفس.

-الصداع وآلام الصدر.

-فقدان التحكم بالعضلات.

-الأرق والغثيان.

-تسارع نبضات القلب.

-الهلوسة.

وقالت إنه يمكن التعامل مع الأعراض البسيطة من الزيادة في الجرعة المتناولة عبر الآتي:

-الإكثار من شرب الماء.

-ممارسة بعض الأنشطة الخفيفة.

-تناول الغذاء الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن.

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4 أكواب من القهوة يوميًا بحد أقصى 

ووفقًا وزارة الصحة، فإن النسبة القصوى لتناول الكافيين في اليوم لا تتجاوز 400 ملجم للشخص البالغ، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة.

وحذرت من أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى:

-تأثير عكسي في الشهية.

-تحفيز الجهاز العصبي المركزي.

-العديد من الآثار السلبية على الإنسان ومن أبرزها:

-الأرق.

-الغثيان.

-تسارع نبضات القلب.

-صعوبة التنفس.

-الصداع وآلام الصدر.

-الهلوسة.

-فقدان التحكم بالعضلات.

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أعراض الإفراط في تناول الكافيين الأرق والغثيان الصداع وآلام الصدر تسارع نبضات القلب صعوبة التنفس فقدان التحكم بالعضلات

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