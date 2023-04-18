19 بندًا جديدًا.. شركات العمرة ترد على إلغاء التراخيص الممنوحة لها

تواصل – فريق التحرير:

حددت لجنة الحج والعمرة واللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، 19 محورًا رئيسًا لإعادة النظر في الضوابط ومعايير شركات العمرة.

يأتي ذلك في أعقاب قرار وزارة الحج والعمرة بوقف التراخيص الممنوحة لأكثر من 700 شركة عمرة، وإصدار ضوابط جديدة للحصول على التراخيص.

وقدمت اللجنة التوصيات المقدمة من جانب عدد كبير من شركات ومؤسسات العمرة إلى وزارة الحج والعمرة للأخذ بها ومراعاتها.

التمديد للشركات الحالية

وقال نائب رئيس لجنة الحج والعمرة، محمد بن بادي لصحيفة “الوطن”، إن الاجتماع أسفر عن تحديد 19 محورًا رئيسًا، وأبرزها:

الطلب بالتمديد للشركات الحالية لمدة عام على الأقل لتضررها وتوقفها عن العمل بسبب كورونا، على أن يتم تحديد الموظفين، وإيجاد مكاتب بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والضمان البنكي بعد التأهيل.

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17 شرطًا للوزارة

وتضمنت الضوابط الجديدة التي حددتها الوزارة 17 شرطًا، من أبرزها:

-ضمان بنكي بمبلغ مليوني ريال، وملاءة مالية للمتقدمين تتمثل في حركة الحساب البنكي، وذلك بمعدل 4 ملايين عن كل شهر للستة الأشهر الأخيرة، أي بما يعادل 24 مليون ريال.

-عدم وجود مخالفات قائمة على المتقدم بطلب الترخيص أو قد سبق أن وقعت عليه مخالفات في الأعوام الماضية.

-عدم تجديد تراخيص الشركات والمؤسسات القائمة، والطلب منها إعادة التقديم من جديد، أسوة بالمتقدمين الجدد دون منحها فرصة تعويضية عن سنوات التعطل أثناء جائحة كورونا.

-منح امتياز التقديم لشركات النقل وتشغيل وإدارة الفنادق ومكاتب السفر والسياحة، على أن لا تقل خبرة المتقدمين في مجالهم الحالي عن 5 سنوات.

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المستندات المطلوبة من شركات العمرة

وفيما يلي المستندات المطلوبة من شركات العمرة:

– شهادة ترخيص إلزامية للأنشطة التي تتطلب ذلك.

– وكالة شرعية لممثل المنشأة، تخوله التقدم لطلب الترخيص.

– رخصة المحل للمكتب الرئيسي شهادة البلدية.

– شهادة سعودة وتأمينات اجتماعية سارية.

– القوائم المالية لخمس سنوات سابقة.

– كشف الحركة المالية للحساب.

– الخطة التشغيلية والتسويقية للمنشأة.

مدة الترخيص

5 سنوات.

يعتبر الترخيص منتهيًا بانتهاء مدته ويمكن تجديده.

تعهدات مطلوبة

الالتزام بجميع الضوابط والتعليمات.

استكمال واستيفاء متطلبات الترخيص.

إلغاء الترخيص

– وفاة صاحب المؤسسة الفردية أو فقدانه الأهلية.

– تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها.

– يُلغى الترخيص بقرار مسبب من الوزير.