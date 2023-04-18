خدمة اليوم.. 5 خطوات للتبليغ عن المفقودات في المسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الثلاثاء، لقرائها الكرام، أهم وأيسر خطوات التبليغ عن المفقودات في المسجد الحرام.

خطوات التبليغ عن المفقودات في المسجد الحرام

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية لتمكين المستفيد من الإبلاغ عن المفقودات في الحرم المكي الشريف، باتباع هذه الخطوات:

الخطوات

1 – ادخل بوابة وزارة الداخلية (أبشر).

2 – اختر الخدمات الإلكترونية.

3 – اختر نظام الرسائل والمعاملات الإلكترونية.

4 – اختر قوة أمن المسجد الحرام.

5 – دوّن البلاغ وأرفق المستندات أو صور المفقودات عند توفرها.

6 – عند إرسال البلاغ سيتم تزويدك برقم مرجعي للبلاغ.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 920020405″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ ايضًا:

خدمة اليوم.. 10 خطوات لحجز رحلات الطيران إلكترونيًا لقضاء إجازة العيد

خدمة اليوم.. (اعرف أرقامك) بالملف والسجلات الصحية في 5 خطوات