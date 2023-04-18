تقدر بـ400 مليون دولار.. أطنان الكوكايين عائمة في عرض البحر (فيديو)

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اضطرت مجموعة من عصابات تهريب المخدرات إلى التخلي عن كمية ضخمة من الكوكايين وتركها في عرض البحر بعد أن شعرت برصدها من قبل الشرطة.

وجرت الحادثة قبالة الشواطئ الإيطالية وقامت الشرطة المحلية بالسيطرة على الشحنة التي تخلت عنها العصابة قبل أن تفر من المكان.

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2 طن من الكوكايين

وكشف بيان للشرطة المالية الإيطالية أن السلطات صادرت ما يقرب من 2 طن من الكوكايين، تم رصدها طافية في البحر الأبيض المتوسط خلال رحلة مراقبة روتينية، الأحد.

وقالت الشرطة الإيطالية، إن المخدرات كانت مغلقة بإحكام في 70 عبوة عائمة مقاومة للماء.

وأضافت أنها كانت تضم جهازًا لإرسال إشارات ضوئية، تسمح بتعقب هذه الطرود التي قالت إن قيمتها تصل إلى 440 مليون دولار.

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من أكبر عمليات المصادرة في إيطاليا

وجاء في البيان، أن عملية المصادرة هذه، تعد من بين الأكبر في إيطاليا على الإطلاق.

وأضافت أنها منعت توزيع المخدرات في البلاد، مما كان سيدر أرباحًا كبيرة جدًا لعصابات الاتجار بالمخدرات.

وتعتقد الشرطة الإيطالية أن سفينة شحن مارة تركت الطرود العائمة، ليتم استعادتها وإحضارها إلى الشاطئ من قبل المتاجرين.

وقالت الشرطة المالية إنها أرسلت قوارب من بلدية كاتانيا في صقلية ووفرت غطاء جويًا من وحدات متعددة لضمان سلامة الضباط المشاركين في العملية.

وتابعت أنها تواصل البحث في المنطقة عن أي حزم عائمة أخرى.

وفي شباط الماضي، صادرت السلطات في نيوزيلندا أكثر من 3 أطنان من الكوكايين تطفو في المحيط، في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات على الإطلاق في البلاد، وفقًا لشبكة “سي إن إن”.

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