هل صفار البيض يرفع الكوليسترول في الدم؟.. طبيبة تُجيب

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انتشرت بعض الشائعات عن مخاطر تناول صفار البيض بزعم أنه يرفع مستويات الكوليسترول في الدم، فما مدى صحة هذه الشائعة؟

وبدورها كشفت الأخصائية الروسية لأمراض الجهاز الهضمي، ألكسندرا ياكوفليفا، أن هذه الشائعة حول مخاطر أكل صفار البيض، لا أساس لها من الصحة.

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صفار البيض والكوليسترول

وصرحت لصحيفة Gazeta.ru الإلكترونية بأن تلك الشائعة تنطلق من اعتقاد شائع يفيد بأن صفار البيض يرفع مستويات الكوليسترول في الدم. وعلاوة على ذلك، فإن تأثير البيض على هذا المعدل مبالغ فيه إلى حد بعيد.

على العكس من ذلك، فإن الدجاج البياض يسهم في إنتاج الكولسترول “الجيد” أو البروتين الدهني العالي الكثافة.

وقالت ياكوفليفا إنه يحمي الأوعية الدموية من تكوين جلطات الكوليسترول، ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض أخرى في جهاز القلب والأوعية الدموية.

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بيض الدجاج مفيد لكبار السن

فيما قالت أخصائية التغذية والأمراض الباطنية، مارغريتا كوروليوفا، في حديث أدلت به لقناة “موسكو 24” التلفزيونية إن بيض الدجاج مفيد بصورة خاصة لكبار السن.

إذ أن البروتين يجدد الجسم ويمكّن الشخص المسنّ من الحفاظ على عمليات التجديد على المستوى الخلوي.

مع ذلك، ينصح خبراء التغذية بتناول ما لا يزيد عن بيضتيْن في اليوم. كما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أن يقصروا أنفسهم على تناول 5 بيضات في الأسبوع.

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