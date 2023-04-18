تنبيه من “الأرصاد”: أمطار وسيول على الباحة

تواصل – واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية.

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أمطار وسيول

وأضاف أن الحالة تصحبها سيول، وتساقط البرد على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

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أمطار ورياح نشطة وبرد

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأضاف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، وحائل، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف، وتبوك، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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