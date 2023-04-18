الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
هل صفار البيض يرفع الكوليسترول في الدم؟.. طبيبة تُجيب
تنبيه من “الأرصاد”: أمطار وسيول على الباحة
تجربة فريدة.. “رمضان الأخضر” ودوره في حماية الأرض
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة اشتباكات السودان إلى أكثر من 180 قتيلاً
مشاهد قاسية.. إخلاء لمرضى الفشل الكلوى تحت الرصاص الحي في اشتباكات السودان
حلقات قرآنية ومقرأة إلكترونية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه من “الأرصاد”: أمطار وسيول على الباحة

تنبيه من “الأرصاد”: أمطار وسيول على الباحة

تنبيه من “الأرصاد”: أمطار وسيول على الباحة
٠٨:٠٧:٠٧ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية.

اقرأ أيضًا:

حتى الثامنة مساء الثلاثاء.. تنبيه متقدم من الأرصاد على مكة المكرمة والجموم

أمطار وسيول

وأضاف أن الحالة تصحبها سيول، وتساقط البرد على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول في 7 مناطق

أمطار ورياح نشطة وبرد

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأضاف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، وحائل، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف، وتبوك، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يكشف عن 4 إرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أمطار احول الطقس اخبار الطقس الأرصاد الجوية الباحة الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم سيول طقس

مواد ذات صلة

المزيد
أكدت ارتفاع الإصابات.. «الصحة العالمية»: احذروا رفع تدابير الحماية من كورونا مبكرًا

أكدت ارتفاع الإصابات.. «الصحة العالمية»: احذروا رفع تدابير الحماية من كورونا مبكرًا

٠٢:٠٦ ص، الخميس، ١٧ مارس ٢٠٢٢
ديلي تايمز: المملكة ستمنح المستثمرين الباكستانيين تأشيرة لمدة عامين

ديلي تايمز: المملكة ستمنح المستثمرين الباكستانيين تأشيرة لمدة عامين

٠٤:٤٨ م، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦
الأرصاد تحذر من موجة أتربة مثارة بالرياض والشرقية

الأرصاد تحذر من موجة أتربة مثارة بالرياض والشرقية

٠٦:٢٧ م، الثلاثاء، ٠٣ يونيو ٢٠١٤
“الشورى” يناقش تقرير ديوان المراقبة وتعديل نظام رعاية المعوقين

“الشورى” يناقش تقرير ديوان المراقبة وتعديل نظام رعاية المعوقين

٠١:٠١ م، السبت، ٢٤ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *