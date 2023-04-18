تجربة فريدة.. “رمضان الأخضر” ودوره في حماية الأرض

تواصل – فريق التحرير:

استطاعت إندونيسيا، في تجربة فريدة، أن تجدد أحد المساجد بما يتوافق مع معايير الطاقة النظيفة، والحفاظ على البيئة، ومحاربة التغير المناخي.

مساجد صديقة للبيئة

وسلطت وكالة “أسوشيتد برس” الضوء في تقرير، اليوم الثلاثاء، على هذه التجربة، وأشادت بمبادرات المسلمين حول العالم لتعزيز الحفاظ على البيئة وبناء مساجد صديقة للبيئة.

وأوضحت الوكالة أن “مسجد الاستقلال الكبير” بُني في قلب العاصمة جاكرتا ليكون رمزًا مثيرًا للإعجاب لاستقلال البلاد.

وصُمم المسجد برؤية تجعله قائمًا لألف عام من قبل الأب المؤسس لإندونيسيا، سوكارنو.

لكن هذا المسجد أصبح الآن مصدرًا رئيسيا ونظيفا للكهرباء، وذلك بعدما تم تجديده في عام 2019 بتركيب ما يزيد عن 500 لوح شمسي على سطح المسجد الفسيح.

وفي رمضان الجاري، خصص المسجد وقفًا للطاقة لتنمية قدرته على إنتاج الطاقة المتجددة، معلنا استقباله للتبرعات لخدمة هدفه.

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“رمضان الأخضر” والحفاظ على البيئة

وسعى المساجد لمحاربة التغير المناخي هو مجرد مثال واحد على مبادرات “رمضان الأخضر” المختلفة في إندونيسيا وحول العالم، والتي تعزز مجموعة من التغييرات المتعلقة بالحفاظ على البيئة خلال شهر رمضان المبارك، ومنها:

– استخدام كمية أقل من المياه أثناء الوضوء.

– استبدال الزجاجات البلاستيكية وأدوات المائدة خلال مآدب الإفطار المجتمعية بأخرى قابلة لإعادة الاستخدام.

– تقليل هدر الطعام.

– التقليل من الاعتماد على السيارات واستخدامها بشكل جماعي في المساجد.

– استخدام المنتجات المحلية.

– التأكيد على إعادة التدوير.

– استخدام التبرعات لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة.

وأوضحت الوكالة أنه غالبًا ما تسلط المجموعات التي تتبنى نهجًا إسلاميًا الضوء على التفسيرات البيئية لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وممارسات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بشأن الأرض والماء وعدم التبذير.

وأشارت إلى أنه في العام الماضي، في اجتماع المؤتمر الإسلامي لإندونيسيا المستدامة، دعا نائب رئيس الدولة، معروف أمين، رجال الدين وقادة المجتمع إلى “لعب دور نشط في نقل القضايا المتعلقة بالضرر البيئي”.

وطالب باتخاذ إجراءات ملموسة بشأن تغير المناخ بما في ذلك من خلال التبرعات لمشاريع الطاقة الشمسية مثل تلك الموجودة في مسجد الاستقلال.

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مجتمع صديق للبيئة

ويدعو موقع الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية المسلمين إلى أن يكونوا “مجتمعًا صديقًا للبيئة”، قائلاً إن الاهتمام بالبيئة “يقوم على فرضية أن الإسلام يدعونا لنكون رعاة هذا الكوكب وحمايته”.

وأوضحت الوكالة أن بعض المساجد والمسلمين حول العالم يستجيبون لمثل هذه الدعوات، سواء في جنوب أفريقيا أو المملكة المتحدة.

وتعتبر هذه الخطوات الصغيرة هي الأمل في الحفاظ على الكوكب.

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