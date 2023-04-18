مشاهد قاسية.. إخلاء لمرضى الفشل الكلوى تحت الرصاص الحي في اشتباكات السودان

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات إخلاء مرضى الفشل الكلوي، من مركز سلمى للكلى، في السودان، تحت وابل من الرصاص.

إجلاء المرضى

وظهر في الفيديو، مرضى على أسرّة متحركة يدفعها ذويهم والعاملون في المركز الطبي لإجلائهم، كما غادر آخرون سيرا على الأقدام.

وفي الوقت نفسه، سمعت أصوات طلقات الرصاص، بمحيط مركز الغسيل الكلوي الذي يقع قرب القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، بعدما ظلوا محتجزين في المركز، منذ بدء الاشتباكات العسكرية.

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ونشر الجيش السوداني، أمس الإثنين، صورا لما قال إنهم أسرى من الدعم السريع، وأغلبهم من جنسيات أجنبية، فيما استمرت المعارك بين طرفي الصراع في السودان.

معارك مستمرة

وقصفت طائرات الجيش السوداني، مواقع للدعم السريع في الخرطوم بحري، وفي الوقت نفسه، نفى الجيش إسقاط الدعم السريع لأي من طائراته في الخرطوم، حسب “العربية”.

ويحتدم الصراع بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وعلى اجلانب المقابل، قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، فيما أعلن الجيش، منذ قليل، عبر التلفزيون الرسمي، حسم معركة جبرة والاستيلاء على مخزن أسلحة وآليات.